אבל בעולם החזנות: החזן חיים אדלר הלך לעולמו בגיל 86

ברוך דיין האמת: במהלך ימי החג הלך לעולמו החזן חיים אדלר ז"ל, והוא בן 86 בפטירתו. אדלר, שכיהן במשך שנים כחזן הראשי בבתי הכנסת הגדולים בתל אביב ובירושלים, נחשב לאחד מגדולי החזנים האשכנזים בדורו ולדמות מוכרת בעולם החזנות והתפילה.

אדלר נולד בכ"ג בתשרי ה'תש"ט, 6 באוקטובר 1939, בשכונת פלורנטין בתל אביב. כבר בגיל 11 החל לעמוד לפני התיבה, ומאז ליוותה החזנות את חייו במשך עשרות שנים.

במשך שנים רבות שימש כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בתל אביב, ובהמשך התמנה לחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים. קולו הפך למזוהה במיוחד עם תפילות הימים הנוראים והסליחות, שאליהן הגיעו מתפללים רבים כדי לשמוע אותו עובר לפני התיבה.

סגנונו של אדלר הושפע בין היתר מרבו, החזן לייב גלנץ, תוך מתן דגש למילות התפילה ולנעימות רצ'יטטיב. לצד זאת שילב בתפילתו מוטיבים חסידיים שספג בילדותו ואת נוסח ישיבת חברון.

לצד תפילותיו בבתי הכנסת, אדלר הופיע במהלך השנים בקונצרטים ברחבי העולם והקליט אלבומים שכללו קלאסיקות חזנות, ניגוני חסידות ושירי עם ביידיש.

המסורת המשפחתית נמשכת גם בדור הבא. בנו, ישראל "שרוליק" אדלר, ממשיך את דרכו של אביו בעולם החזנות והמוזיקה החסידית.

אדלר הותיר אחריו את אלמנתו, ילדיו ונכדיו, לצד שנים ארוכות של יצירה, תפילה וחזנות.

יהי זכרו ברוך.