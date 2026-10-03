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עלייה בטמפ'; גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. בהמשך הגשם יחזור בליווי סופות רעמים. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

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(שאטרסטוק)

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. בהמשך הגשם יחזור בליווי סופות רעמים. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

יום ראשון: נאה עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. 

יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה נוספת בטמפ', והן תהיינה נמוכות מהממוצע לתקופה. יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ‏ובמזרחה, וקיים חשש קל לשיטפונות.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות והן קרובות לממוצע העונתי.

יום חמישי: חם יותר ויבש ברוב חלקי הארץ.

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