עלייה בטמפ'; גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

( שאטרסטוק )

מזג אוויר בשבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. בהמשך הגשם יחזור בליווי סופות רעמים. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

יום ראשון: נאה עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה נוספת בטמפ', והן תהיינה נמוכות מהממוצע לתקופה. יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ‏ובמזרחה, וקיים חשש קל לשיטפונות.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות והן קרובות לממוצע העונתי.

יום חמישי: חם יותר ויבש ברוב חלקי הארץ.