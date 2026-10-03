בן גביר דורש מבג"ץ: פרסמו את הנימוקים בפרשת אבו שחאדה

שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית הגישו היום (שבת) לבית המשפט העליון בקשה דחופה למתן פסק דין מנומק בעניינו של יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, בעקבות הליך הפסילה שנפתח נגדו לבקשת עוצמה יהודית. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד זאב וולף.

במרכז הפנייה עומדת דרישתם של בן גביר ועוצמה יהודית כי בית המשפט לא יסתפק בתוצאה שאליה הגיע ההליך, אלא יפרסם את נימוקיו ויכריע בשאלות העקרוניות שעלו במסגרת הדיון.

על פי הבקשה, למרות קיומו של רוב לאישור החלטת ועדת הבחירות, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע לאבו שחאדה למשוך את התמודדותו, ובכך לייתר את הצורך במתן פסק דין מנומק בעניינו.

בן גביר ועוצמה יהודית טוענים כי גם בנסיבות אלה יש מקום לפרסום הכרעה מנומקת, בשל הסוגיות העקרוניות והציבוריות שעלו במסגרת ההליך.

אחת הסוגיות המרכזיות שאליהן מתייחסת הבקשה היא רף ההוכחה הנדרש לצורך פסילת מועמד בשל העילה הנוגעת לתמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. לטענת מגישי הבקשה, מדובר בשאלה בעלת חשיבות ציבורית ועקרונית המצדיקה הכרעה של בית המשפט העליון.

במסגרת הפנייה מפנה בן גביר לפסק הדין שניתן בעניין פיטוריו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. לדבריו, באותו פסק דין נקבע כי כאשר מדובר בסוגיה בעלת חשיבות עקרונית מיוחדת, ניתן להכריע בה גם כאשר הסוגיה הקונקרטית הפכה לתיאורטית.

בן גביר מבקש להחיל את אותו עיקרון גם במקרה של אבו שחאדה, ולפרסם פסק דין מנומק למרות ההתפתחויות שהתרחשו במסגרת הליך הפסילה.

כעת נותר לראות האם בית המשפט העליון ייענה לבקשה ויפרסם את הנימוקים בסוגיה, ובפרט את התייחסותו לרף הראייתי הנדרש לצורך פסילת מועמד בגין תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.