החשד מתחזק: זה היה היעד של טייס המשנה מפליי דובאי

תיעוד מרגעי הנחיתה ( צילום מסך )

גוברת הערב (מוצאי שבת) ההערכה בקרב החוקרים בדובאי ובישראל כי חמאם אל-חמאמי, טייס המשנה בטיסת חברת פליי דובאי לישראל, תכנן את חטיפת המטוס והתכוון לרסק אותו בשטח ישראל.

במוסד ובישראל מסרבים להתייחס להתפתחויות בחקירת טייס המשנה, אולם במקביל נחשפים פרטים נוספים על הפרופיל שלו, כפי שעלה בחקירה שמנהלות הרשויות באיחוד האמירויות. אל-חמאמי הוא אזרח עומאן בן 29, שנולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית. לפי הפרטים שנחשפו בכלי תקשורת בעולם, הוא התגורר במשך כמה שנים באיחוד האמירויות, עוד לפני שהפך לחשוד המרכזי באירוע החמור בטיסה לישראל. אלא שהפרט המשמעותי שנחשף נוגע לתקופה שקדמה לעבודתו בפליי דובאי. מקור ששוחח עם CNN אמר כי כבר לפני כשנה זוהה בעומאן כי אל-חמאמי עובר תהליך של הקצנה דתית. לפי אותו מקור, בתקופה זו החל טייס המשנה להרבות בהתבטאויות לאומניות, התייחס לפעילות של גורמי טרור איסלאמיסטיים קיצוניים ואף הביע תמיכה בפלסטינים. על רקע הדברים הללו, כך לפי הדיווח, התקבלה בחברת התעופה של עומאן החלטה להפסיק את פעילותו. בהמשך הגיע אל-חמאמי לפליי דובאי ושימש כטייס משנה בטיסה שעשתה את דרכה לישראל.

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כעת מתמקדת החקירה בכוונותיו במהלך האירוע. ההערכה שמתחזקת בקרב החוקרים בדובאי ובישראל היא שלא מדובר באירוע שהתפתח באופן ספונטני, אלא כי אל-חמאמי תכנן לחטוף את המטוס ולהביא להתרסקותו בישראל.

למרות ההתפתחויות בחקירה, בישראל שומרים בשלב זה על שתיקה. במוסד ובגורמים הישראליים מסרבים להתייחס לפרטים החדשים או להערכות בנוגע לתכנון שקדם לאירוע.

החקירה באיחוד האמירויות נמשכת, כאשר לצד בירור האירועים שהתרחשו בטיסה עצמה נבחן גם עברו של אל-חמאמי ותהליך ההקצנה שעל פי הדיווח זוהה אצלו עוד לפני שהצטרף לפליי דובאי.