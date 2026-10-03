דרמה בעזה: צה"ל ניסה לחסל את יורשו של סינוואר

זירת החיסול בדיר אל באלח ( ארכיון )

צה"ל ניסה היום (שבת), לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, לחסל את עלי אל-עמודי, מבכירי חמאס ברצועת עזה ומי שנחשב בעיני רבים לאחד המועמדים לרשת את יחיא סינוואר בהנהגת הארגון ברצועה. אלא ששעות לאחר התקיפה, בחמאס מטילים ספק בכך שאל-עמודי אכן חוסל.

ניסיון החיסול התרחש שלוש שנים בדיוק לאחר טבח 7 באוקטובר בשמחת תורה, שאותו הוביל יחיא סינוואר, שחוסל במהלך המלחמה. לפי הדיווחים הפלסטיניים, חיל האוויר תקף לפנות בוקר בניין במערב העיר עזה. לפחות חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה, בהם ארבע נשים, ופצועים נוספים פונו לקבלת טיפול בבתי החולים. צוותי ההצלה הפלסטיניים המשיכו לאחר התקיפה בחיפושים בין הריסות המבנה, בעקבות חשש כי בני אדם נוספים נלכדו במקום. על פי הדיווחים, היעד המרכזי של התקיפה היה אל-עמודי, שנחשב כיום לאחד מבכירי חמאס ברצועה. הוא אינו מחזיק באופן רשמי בתואר מנהיג חמאס בעזה, אך מתמודד על התפקיד במסגרת הבחירות הפנימיות שנערכות בארגון.

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אלא שבשלב זה עדיין לא ברור אם ניסיון החיסול הצליח. בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" צוטטו שלושה מקורות בחמאס שהביעו ספקות בנוגע לאפשרות שאל-עמודי נהרג בתקיפה.

אחד המקורות העריך כי בכיר חמאס אכן שהה במקום בזמן התקיפה, אך לדבריו קיימת אפשרות שהוא שרד אותה.

בשלב זה לא נמסר אישור לכך שאל-עמודי חוסל. אם יתברר כי נהרג בתקיפה, יהיה מדובר בפגיעה באחד מבכירי חמאס ברצועת עזה ובמי שמוזכר כאחד המועמדים המרכזיים להנהגת הארגון ברצועה לאחר חיסולו של יחיא סינוואר.