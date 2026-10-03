אחרי ניסיון הפיגוע: נחשפה זהות המחבל מטיסת פליי דובאי

זהותו של טייס המשנה החשוד בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי נחשפה היום (שבת): מדובר חמאם אל-חמאמי, אזרח עומאן בן 29, שנולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית. שמו נחשף לאחר שמאז האירוע נותרה זהותו חסויה.

אל-המאמי חשוד כי במהלך הטיסה מדובאי לישראל תקף את קברניט המטוס וניסה להשתלט על תא הטייס. הרשויות באיחוד האמירויות הגדירו את האירוע באופן רשמי כ"ניסיון לבצע פעולת טרור", ומסרו כי טייס המשנה השתמש בגרזן חירום שהיה בתא הטייס כדי לתקוף את הקברניט ולנסות להשתלט על המטוס.

לצד חשיפת שמו, מתפרסמים כעת פרטים נוספים על עברו. לפי דיווחים, אל-המאמי עבד במשך שנים בחברת עומאן אייר, אך כבר בשנת 2024 התעוררו חששות בנוגע להשקפות קיצוניות שיוחסו לו. לפי AP, הוא הורחק מתפקידי טיסה בחברה בעקבות החששות הללו, אך בהמשך הצליח לחזור למסלול שהוביל אותו לתא הטייס של פליי דובאי.

גם הקשר שלו לסוריה נבדק במסגרת החקירה. אל-המאמי נולד לאם סורית, ולפי דיווחים שהופיעו לאחר חשיפת זהותו, הוא שהה תקופה בסוריה. במקביל נבדקת פעילות ברשתות החברתיות שיוחסה לו, לאחר שבחשבונות שנשאו את שמו אותרו תכנים שעוררו חשד.

הפרטים החדשים מעלים שאלות גם סביב הדרך שבה התקבל לפליי דובאי. לפי הדיווחים, לאחר תקופתו בעומאן אייר עבר אל-המאמי גם הכשרה בחברת רויאל אייר מרוק, ובהמשך הצטרף לפליי דובאי.

החקירה מתנהלת באיחוד האמירויות, לאחר שאל-המאמי הועבר לשם מסעודיה, שבה נחת המטוס בעקבות האירוע. לפי דיווחים מפי מקורות המעורים בחקירה, הוא משתף פעולה עם חוקריו ואמר כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל.