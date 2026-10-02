השגריר לייטר בעדכון כואב על מצבו הרפואי של בנו

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, מסר היום (שישי) עדכון נוסף על מצבו הרפואי של בנו נריה, שנפצע קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום מכבים בכביש 443, לפני כשבועיים. בהודעתו מסר לייטר: "נריה עדיין מחובר למכשירי הנשמה, אנא המשיכו להתפלל להחלמתו - אולי בשמחת תורה הבאה הוא יוכל לשמוח יחד עם אשתו וילדיו".

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בשבוע האחרון, ועל רקע מצבו, הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דב בן חנה ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים.

בהודעה מבקשת משפחתו מהציבור להקדיש אפילו דקה אחת ביום לתפילה: “אנו קוראים לכל אחד ואחת להקדיש דקה אחת בלבד בכל יום לרפואתו השלמה, לקרוא פרק תהילים או לומר תפילה קצרה, כדי שבורא עולם ימתיק לו את מידת הדין במידת הרחמים, וישלח לו רפואה שלמה מהשמיים”.