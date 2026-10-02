איזנקוט מתחייב: זה מה שנעשה אם לא נקבל 61 מנדטים

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין ל'ישראל היום' ונשאל לגבי תוכנית האופוזיציה ליום שאחרי הבחירות והתחייב: גם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים - נתניהו לא יישאר ראש הממשלה.

בדבריו אמר איזנקוט: "אני חותר לניצחון ברוב של 64-63 שיאפשר אפילו את הרחבת הממשלה. אבל אם יקרה המצב שנתניהו חותר אליו, ניצחון באמצעות מניעת 61 מנדטים ציוניים, אסור לתת לממשלת מעבר בראשותו להמשיך לכהן.

בצוק העיתים נצטרך להעביר ממשלה ברוב ציוני חד וברור ולנסות להרחיב אותה ככל האפשר. במקביל, הבלוק של נתניהו מתפרק: אגודת ישראל כבר לא שם, ויש עוד נעלמים כמו וינטר וזליכה".

הוא נשאל האם יש סיכוי לרוטציה עם נתניהו והשיב: "אני לא רואה אפשרות כזו, כי נתניהו חייב ללכת הביתה אחרי 7 באוקטובר. אני לא רואה אותו שותף בשום מצב אלא רק פועל להביס אותו".

עוד הוא הוסיף: "לא תהיה אצלי שום סילמן ולא יהיה שום שיקלי. אני חותם לך שלא יהיה. אם מישהו יחשוב שזה משהו בניגוד לתפיסת העולם שלו, הוא יקום ויתפטר. אמרתי לכל מי שהצטרף שאני מצפה שייקח ממני דוגמה אישית: כשהיתה לי מחלוקת פוליטית עם גנץ קמתי והתפטרתי מהכנסת. נביא התנהגות פוליטית אחרת, זו הבשורה של ישר!".