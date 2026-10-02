נתניהו מודיע: "הטייס ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו"

נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (שישי) לניסיון הפיגוע במטוס "פליי דובאי" מאיחוד האמירויות לישראל, בו הטייס ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו.

בדבריו אמר נתניהו: "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת, יניב וחבריו הגיבורים מנעו אסון מהסוג של 11/9. המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה האם הוא נשלח ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

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מוקדם יותר היום, אנוואר גארגאש, יועץ בכיר למנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, יצא בהודעה המשבחת את סמיט מאטצ'האר, הטייס ההודי שהצליח להדוף את המחבל ולפתוח את דלתות תא הטיסה לפני שקרס באפיסת כוחות, והגדיר בפה מלאה את האירוע כניסיון להוצאה לפועל של פעולת טרור.

גארגאש פרסם את הדברים בהודעה ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) במסגרת פוסט בו שיבח את גבורתו של הקברניט ההודי, קפטן סאמית מוחשאר, שהצליח לפתוח את דלתות תא הטיס בשארית כוחותיו בעודו תחת מתקפה אלימה.

יועצו של נשיא איחוד האמירויות תיאר את הדברים כך: "הטייס ההודי בחברת "פלי דבי", סמיט מאטצ'האר, ראוי לכל הערכה והוקרה, שכן הוא גילם מול פעולת טרור מסוכנת ואסון פוטנציאלי את משמעות האומץ והאחריות. מקצועיותו ותחושת המוסר שלו בתנאים הקשים ביותר הופכים אותו לגיבור אמיתי".

בנוסף, גינה גארגאש את מה שתיאר כתאוריות קונספירציה מופרכות שמופצות בקשר למקרה ולטייס עצמו: "מעבר להפשטה הפשטנית של מה שאירע או לאימוץ וקידום תיאוריות קונספירציה, הערנות והזהירות הכרחיות להתמודדות עם סיכוני הקיצוניות והטרור".