"הוא ידע הכל והתרשל רשלנות חמורה בליל ה-7 באוקטובר"

תת אלוף במילואים אורן סולומון, ששימש כמפקד הלחימה של אוגדת עזה ב־7 באוקטובר ובהמשך עמד בראש צוות תחקירי המלחמה של האוגדה, התראיין הבוקר (שישי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לחשיפת שמו של קמ"ן אוגדת עזה דאז.

בדבריו אמר סולומון: "יש ניסיון לטייח את מחדל ה-7 באוקטובר כדי להגן על המטה הכללי מכישלון. מעל אריה עמידרור יש עוד עשרים קציני מודיעין שיש להם אחריות רחבה יותר. היו כשלים וטיוחים גם בחיל הים ובחיל האוויר; חיל האוויר ידע הכל והתרשל רשלנות חמורה ביותר בלילה.

אנשים שותקים לא מאהבת מרדכי, אלא מפחד הדרגה והשררה. המטרה היא להעביר את האחריות מקציני המודיעין הבכירים, שהיה להם יותר מידע ויותר אחריות, אל מישהו מדרג השטח. מדובר בחרפה ערכית. במקום לקחת אחריות ולהודות בטעויות, הם מפילים זאת על הדרגים שלחמו".

לסיום הוא הוסיף: "אריה ואנשי אוגדת עזה היו היחידים בצה"ל שהחזירו אנשים בלילה, בעוד שאף יחידה אחרת, כולל באגף המבצעים, באגף המודיעין, 8200 או פיקוד הדרום, לא עשתה זאת. הדברים מטווחים בתחקירים. כאשר צה"ל סימן אותי ושלח עלי חקירה, המטרה הייתה לנטרל אותי ולהעביר מסר הרתעתי לכל הצבא: אל תדברו כדי שלא יבולע לכם".