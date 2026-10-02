חוסל במקום: צה"ל הפתיע צלף חמאס עם מתקפה אווירית

צה"ל ושב"כ מתירים כעת לפרסום כי אמש חוסל במתקפה אווירית מדויקת, תאמר חמאידה, מחבל בארגון הטרור חמאס ששימש כצלף והוציא פעולות ומתווה טרור תחת ידו כנגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים.

על פי הודעת הארגונים, אמש בוצעה תקיפה מדויקת על מרחב ח'אן יונס כאשר חאמידה היה אחד מיעדי החיסול במקום. בעזרת מתקפה אווירית מדויקת של חיל האוויר, המחבל חוסל במקום.

על פי השב"כ, חאמידה היה מחבל פעיל בשורות חמאס ולאורך המלחמה, קידם מתווי טרור וצליפה נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. המחבל חוסל בתקיפה מהאוויר.