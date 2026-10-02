הסיפור שמסעיר את המדינה: טיסת פליי דובאי תהפוך לדוקו

פחות מיממה אחרי האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, הסיפור שכבר הסעיר מדינה שלמה בדרך להפוך לפרויקט תיעודי.

על פי פרסום ראשון של ערן סוויסה ב"ישראל היום", ב-HOT כבר החלו לעבוד על פרויקט דוקומנטרי שישחזר את האירועים הדרמטיים שהתרחשו על סיפון הטיסה, דרך סיפורם של הנוסעים שהיו שם בזמן אמת.

הפרויקט צפוי לעקוב אחר השתלשלות האירועים בטיסה FZ1073, שהפכה בתוך דקות מטיסה שגרתית לדרמה בגובה של עשרות אלפי רגל. במהלך האירוע נדקר הקברניט, המטוס נכנס לצלילה חדה ונוסעים ואנשי צוות נאלצו לפעול במהירות עד להשבת השליטה במטוס ולנחיתת החירום בסעודיה.

הנוסעים ישחזרו את רגעי הדרמה

מאז חזרתם לישראל, כמה מהנוסעים כבר סיפרו בכלי התקשורת על הדקות שבהן הבינו שמשהו חריג מתרחש בתא הטייס, על הניסיון להשתלט על התוקף ועל חוסר הוודאות ששרר במטוס. כעת, העדויות האלה צפויות לעמוד במרכז הפרויקט התיעודי, שינסה לשחזר את הסיפור מנקודת מבטם של מי שחוו אותו בעצמם.

העבודה על הפרויקט מתחילה בזמן שהאירוע עצמו עדיין נמצא בכותרות, ותיעודים ועדויות חדשות ממשיכים להתפרסם ולחשוף פרטים נוספים על מה שהתרחש באוויר.

העבודה עליו מתחילה במהירות יוצאת דופן – כשהאירוע עצמו עדיין טרי, הנוסעים רק חזרו הביתה ופרטים חדשים על מה שהתרחש בטיסה ממשיכים להיחשף.