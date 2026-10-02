6 חפצים שאם תוציאו מהסלון - הוא ייראה גדול יותר מיד

יש סלונים שאינם קטנים במיוחד, ובכל זאת מעניקים תחושה צפופה וחנוקה. הסיבה לכך היא שלעין שלנו יש נטייה למדוד חלל לא רק לפי מספר המטרים הרבועים, אלא גם לפי כמות החפצים שהיא נדרשת לאכלס בתוכה.

ככל שיש בחדר יותר פריטים, צבעים, ערימות וחפצים קטנים, כך הוא עלול להיראות עמוס יותר בעין המתבונן. החדשות הטובות הן שלפעמים אין צורך להחליף ריהוט או לשבור קירות. מספיק להוציא או לצמצם כמה דברים שכמעט בכל סלון נוטים להצטבר.

1. כריות עודפות

כריות נוי יכולות להוסיף צבע וחמימות, אבל כשכל הספה מכוסה בהן, הן מתחילות לעבוד נגדנו. ספה גדולה שנראית כמעט כולה מלאה כריות יוצרת תחושה שהריהוט תופס יותר מקום מכפי שהוא באמת.

נסו להשאיר רק שתיים עד ארבע כריות שמתאימות בגודל ובצבע לספה. ברגע שחלק מהמשטח הפנוי של הספה חוזר להיראות, גם החלל כולו מרגיש פתוח יותר.

2. שולחן סלון עמוס

שלטים, מגזינים, כוסות, נרות, מטענים, קערות וקישוטים נוטים להצטבר במהירות על שולחן הסלון. הבעיה היא ששולחן עמוס הופך מיד למוקד ויזואלי כבד במרכז החדר.

עדיף להשאיר עליו פריט אחד או שניים בלבד, למשל ספר יפה וקערה קטנה. משטח פנוי משדר סדר, וכאשר מרכז החדר נראה נקי יותר, התחושה היא שיש בו יותר מקום.

3. צעצועים

בבתים עם ילדים, הסלון הופך לא פעם לחדר משחקים נוסף. קוביות, מכוניות, בובות ומשחקי קופסה שמתפזרים לאורך הרצפה גורמים גם לחלל גדול יחסית להיראות קטן.

אין צורך להרחיק את המשחקים מהסלון לחלוטין. סלסלה סגורה, ארגז אחסון או מגירה ייעודית יכולים לעשות הבדל גדול. העיקר הוא שהרצפה תישאר גלויה ככל האפשר.

4. כבלים ומטענים חשופים

כבלים הם אולי פריטים קטנים, אבל מבחינה ויזואלית הם יוצרים הרבה מאוד רעש. כבל של הטלוויזיה, מטען לטלפון, חוט של מנורה וכבל מאריך שמסתובבים יחד יכולים לגרום לפינה שלמה להיראות מבולגנת.

מומלץ לרכז אותם מאחורי המזנון, להשתמש בתופסנים או בתעלות להסתרת כבלים, ולהשאיר בחוץ רק את מה שבאמת נמצא בשימוש. התוצאה נראית מסודרת כמעט מיד.

5. יותר מדי חפצי נוי קטנים

פסלון פה, נר שם, מסגרת תמונה, עציץ קטן ועוד מזכרת מטיול - כל אחד מהם בפני עצמו יכול להיות יפה, אבל כשכולם מוצגים יחד הם גורמים למדפים ולשידות להיראות עמוסים.

אחת השיטות הפשוטות היא לבחור כמה פריטים בולטים ולוותר זמנית על השאר. אפשר גם להחליף ביניהם אחת לכמה חודשים. כך הבית עדיין מרגיש אישי, אבל החלל נראה רגוע ונקי יותר.

6. שמיכות זרוקות

שמיכה על הספה יכולה להוסיף תחושת חמימות, אבל שתיים או שלוש שמיכות שמונחות בערימה, נופלות על הרצפה או מכסות את משענת הספה יוצרות תחושה של עומס.

אם אתם אוהבים להחזיק שמיכות בסלון, כדאי להשאיר אחת מקופלת בצורה מסודרת ואת השאר לאחסן בסלסלה או בארגז. שינוי קטן כזה יכול לגרום גם לספה וגם לרצפה להיראות גדולות יותר.

לא חייבים סלון גדול, צריך פחות עומס

הטריק אינו להפוך את הבית למינימליסטי או ריק, אלא לאפשר לעין לראות יותר שטחים פתוחים. רצפה גלויה, שולחנות נקיים, ספה שאינה מכוסה בפריטים ומדפים שאינם עמוסים יוצרים תחושה של מרחב.

לפני שאתם מתחילים לחשוב על החלפת הספה, קניית מזנון חדש או אפילו שיפוץ, נסו ניסוי פשוט: הוציאו מהסלון את ששת סוגי הפריטים האלה למשך יום אחד. ייתכן שתגלו שהסלון שלכם היה גדול הרבה יותר ממה שחשבתם.