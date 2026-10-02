אבו שחאדה פרש ובג"ץ אישר את כל הרשימות הערביות

לאחר שנשיא העליון יצחק עמית הציע עסקה יוצאת דופן ונדיבה באופן שמעלה שאלות במהלך דיון הפסילה של סמי אבח שחאדה, המהלך יוצא לפועל.

באופן חריג ביותר במהלך דיון בפסילת מועמדתו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, הציע אקטיבית נשיא העליון כי אבו שחאדה יפרוש ובכך גם הוא וגם שאר הרשימות הערביות ימנעו ככל הנראה מפסק דין תקדימי שהיה מרחיב את גבולות יריעת הפסילה מהכנסת לראשונה מזה עשורים רבים גם לרשימות ונציגים ערביים, וכעת המהלך הושלם במלואו.

לאחר שעמית יצא מגדרו ואף חשף באופן מוקדם במהלך הדיון כי יש רוב בין השופטים לפסילתו של אבו שחאדה והפציר בו לפרוש, יו"ר בל"ד הודיע כעת באופן סופי כי הוא פורש מהתמודדות לכנסת.

במקביל, דחה בית המשפט העליון באופן גורף את כל פסילות הרשימות הערביות לכנסת שאושרו על ידי ועדת הבחירות, למרות העמדות והביטויים מרחיקי הלכת של רבים מחבריהם.

במסגרת המהלך, הגיש אבו שחאדה הודעת התפטרות רשמית ובלתי חוזרת לוועדת הבחירות המרכזית, שבה ציין כי התפטרותו מרצון חופשי תיכנס לתוקף מיידי ככל שבית המשפט העליון יקבל את ערעור הרשימה המשותפת ויאשר את התמודדותה.

בעקבות התפטרותו והסרת מועמדותו מ"הרשימה המשותפת", קבע הרכב השופטים בראשות הנשיא יצחק עמית כי התייתר הצורך בהכרעה שיפוטית בעניינו, וההליך לאישור פסילתו נמחק. השופטים ציינו בהחלטתם כי על אף שהיו עמדות שונות בקרב חברי ההרכב, הייתה תמימות דעים לכך שהתבטאויותיו של אבו שחאדה היו "מכאיבות, מקוממות ומעוררות קבס".

במקביל למחיקת ההליך בעניינו של אבו שחאדה, קבלו השופטים פה אחד את ערעוריהן של "הרשימה המשותפת" ושל רשימת רע"ם (הרשימה הערבית המאוחדת) נגד החלטות ועדת הבחירות המרכזית, וביטלו את פסילתן. בית המשפט קבע כי החומרים שהוצגו לוועדה אינם עומדים באמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימת מועמדים לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת.

בנוסף, דחה בית המשפט בדעת רוב את החלטת ועדת הבחירות לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף. אף שכלל שופטי ההרכב הביעו הסתייגות חריפה ממעשיו ומהתבטאויותיו וציינו כי הם מעוררים שאט נפש, קבעה דעת הרוב כי אלו לא הגיעו לכדי ה"מסה הקריטית" הראייתית הנדרשת לצורך פסילתו לפי חוק היסוד. מנגד, דעת המיעוט (השופטים דוד מינץ ואלכס שטיין) סברה כי היה מקום לאשר את פסילתו של כסיף בעילת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.