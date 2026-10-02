אילה חסון מעריכה: ״זה יריץ את הימין להצביע בבחירות״

‏העיתונאית אילה חסון התראיינה היום (שישי) ברדיו ׳גלי ישראל׳ וטענה כי היועצת המשפטית לממשלה נעלמה בתקופה האחרונה, והיא אף טענה מה הסיבה לכך לדעתה.

״פתאום כמעט לא שומעים את היועמ"שית. מתגלה איזו פוליטיקאית ושחקנית פוליטית היא, ולמי היא מחוברת במלוא העוצמה״, אמרה חסון.

עוד היא הוסיפה: ״גם שמאל הבינו שההתערבות המטורפת שלה רק תריץ את הימין להצביע. אנשים נזכרו בהתערבויותיה ובכך שנקטה עמדה פוליטית בכל סוגיה, במי היא טיפלה ובמי לא, וכיצד חמקה מסיפור "כוח 100".

היכן היו אייסמן ובתי המשפט שאפשרו לכך לקרות? לכן הבינו שעדיף לה לשמור על שקט ולהוריד פרופיל, אני מקווה שאף אחד לא ישכח את התערבויותיה הפסולות, ועל חלקה ב"כוח 100" שמעולם לא נחקר או נבדק - על כך לא נמחל לה״.

עוד היא הוסיפה: ״כל אזרח פשוט נחקר מיד על כל דבר קטן, אך במקרה שלה איש לא שואל, אפילו כשנודע שהפצ"רית מרמה לכאורה את בית המשפט העליון. איני מבינה כיצד מרשים למערכת להתנהל בצורה כזאת״.