מרגש: הוקמה "חוות איתן" לזכר סגן איתן בן יצחק הי"ד

שנה לאחר נפילת סגן איתן אבנר בן יצחק הי"ד ברפיח, נחנכה לזכרו "חוות איתן", חווה חקלאית, חוות ענק המשמרת 6,000 דונם עבור הישוב ואליה עלו להתגורר 6 משפחות. בטקס גזירת הסרט השתתפו רב היישוב הרב אליעזר מלמד, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יור וועד הישוב יוני הישראלי, חבר המזכירות עקיבא ויטקין המשפחות החלוצות שעולות לקרקע ובני משפחתו וחבריו של איתן הי"ד.

סגן איתן בן יצחק הי"ד היה לוחם ביחידת אגוז ובבה"ד 1 ונפל בקרב ברפיח שבדרום רצועת עזה ב 18 בספטמבר מספר ימים לפני ראש השנה.

"חוות איתן" מוקמת מתוך חלום שהחל עוד בחייו של איתן. שבועיים בלבד לפני נפילתו הוא טייל במקום עם חבריו ודחף להקמת החווה. כיום מוצבים במקום קרוואנים והחווה הולכת ונבנית.

אביו של איתן, נחשון בן יצחק, אמר בטקס: "אנחנו עומדים כאן היום שנה לאחר נפילתו של איתן שלנו, שנה של כאב ושבר, אך גם שנה של עשייה משותפת, של חיבור ושל בניין. שנה שבה יחד עם תושבי הר ברכה המדהימים, הפכנו את הגעגוע למעשה ואת החלום למציאות.

"זה היום עשה ה', נגילה ונשמחה בו". התפילות התקבלו והחלום של איתן הולך והופך למציאות.

אנחנו מרגישים שהרוח של איתן מלווה אותנו בכל צעד בדרך. אנחנו צועדים קדימה במהירות, ברוח שלו, להתיישב ולבנות, גם כשהתהליך קשה וארוך.

בזכותם, בדרכם, למענם, אנחנו זוכים לחנוך את החווה בחג הסוכות. גם כאן ב"חוות איתן" אנחנו רק בתחילת הדרך. עבודה רבה לפנינו. מהמקום הקטן הזה תצמח שכונה גדולה, ברוח של איתן, חזקה באמונה ובאהבת העם, התורה והארץ".

הרב אליעזר מלמד רב הישוב בירך את המשפחות: ״אני רוצה לברך את המתיישבים, שמתוך הישיבה במקום, יחד עם כל התושבים, יזכו להקים משפחות מפוארות, מבורכות. עצם הישיבה עצמה היא כבר מצווה גדולה.

והשם גם כן שם יפה, איתן, הוא באמת שם איתן, חזק. זה מה שאנחנו צריכים בארץ ישראל. נקווה שבזכות מצוות יישוב הארץ יצמחו עוד איתנים רבים שיוכלו להמשיך להגדיל ולהרחיב ולהעמיק ולהגביה את יישוב הארץ ואת התורה".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך ברכת "מציב גבול אלמנה" בטקס חנוכת החווה.

יוסי דגן אמר בטקס: "אני מתרגש כיהודי שזוכה להיות חלק במהלך ההיסטורי הזה, וגם כראש המועצה האזורית שומרון. אנחנו מקשרים עכשיו את הנשמה היקרה והקדושה של גיבור ישראל, סגן איתן בן יצחק לאדמה הקדושה הזו.

לפני שנה, עמדנו ביחד, וכאבנו והספדנו את איתן, ה' יקום דמו. שנה אחרי, אנחנו עומדים כאן, בפרויקט שהוא גם הנצחה, אבל קודם כל הוא חיים.

אנחנו נותנים תשובה ציונית ברורה לאויב הברברי שקם עלינו לכלותנו: בניין ארץ ישראל ובענק.

המקום הזה יהיה לתמיד בידינו ויהיה חלק משמעותי בחזון להפוך את הר ברכה, תהיה עיר ענקית בלב השומרון.

אני מבקש להביע את האהבה, ההצדעה והערכה העצומה למיכל, לנחשון ולכל בני המשפחה".

דגן הוסיף ובירך: "ברכה מיוחדת למשפחות החלוצות הראשונות שעושות עכשיו היסטוריה, ולאיש המיוחד שהיה משלושת האנשים שחלמו והיום מסייר כאן ושומר על הקרקעות, אהרון הישראלי, תודה רבה לך!

תודה לועד הישוב בראשותו של יוני הישראלי יחד עם יעקב וינברגר, מנכ"ל הישוב יהודה גרינוולד וכל הצוות הנפלא. תודה לתנועת אמנה וזמביש בראשם, תודה עמוקה לצה"ל, למנהל האזרחי ולכוחות הביטחון.

אני מבקש לשלוח ברכה בשם כולם למשפחות החלוצות הראשונות שעושות עכשיו היסטוריה. אנחנו מצדיעים לכם. אתם זוכים להיות ההתחלה, יבואו לכאן עוד בעזרת ה' עשרות אלפים."