הטייס ההודי שנדקר מדבר לראשונה 

הטייס סמית מצ'אר, שסייע להציל את טיסת פליי דובאי מהתרסקות, שוחח היום (שישי) מבית החולים באיחוד האמירויות עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, וסיפר לו על התקרית.

״אני מרגיש גאווה עצומה. ברגע ההוא נלחמתי על חיי, אך הבנתי שאם לא אקום ואפעל, לאחר שהייתי פצוע קשה ושרוע על הרצפה, איש לא יפעל. אני מטיס מטוסים 17 שנה ומשמש כקברניט ב-11 השנים האחרונות, ואני יודע גם בעיניים עצומות מה קורה במטוס", סיפר הטייס לראש הממשלה.

"ידעתי שנדרשת רק עוד דחיפה אחת אחרונה כדי לפתוח את הדלת. למרות הפציעות פתחתי אותה, וכל שאר אנשי הצוות נכנסו ועשו את חלקם. ידעתי שאסור לי לתת לנוסעים למות", סיפר מצ'אר.

"המדינה כולה מתפללת למענך. מתקיימת תפילת 'מהא-מריטיונג'איה ג'אפ' למענך ולמען בריאותך. האומץ, קור הרוח והשלווה שהפגנת הצילו חיים רבים", אמר ראש הממשלה מודי לסמית במהלך השיחה.