אדם נהרג בהתרסקות מטוס קל סמוך לכפר קרע

מסוק ריסוס התרסק הבוקר (שישי) על צלע הר באזור כפר קרע ועלה באש. כוחות כיבוי והצלה, מד"א ומשטרה הוזעקו לזירה. אדם אחד חולץ מהמסוק וטופל במצב בינוני ובהכרה, ובמקביל קיים חשש ללכוד נוסף במקום.

אך מאוחר יותר, צוותי מד"א קבעו את מותו של אחד הפצועים.

מהמשטרה נמסר: "המשטרה מטפלת כעת באירוע התרסקות מטוס קל בכביש 65 סמוך לכפר קרע. שוטרי תחנת עירון הוזעקו למקום ופועלים בזירה יחד עם גורמי החירום וההצלה.

בעקבות האירוע, כביש 65 נחסם לתנועת כלי רכב באזור, והשוטרים מכווינים את התנועה לצירים חלופיים. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות השוטרים".