לא יאמן: זה מה שנמצא בין חפציו של הטייס העומאני

גורם באיחוד האמירויות אמר היום (שישי) ל-i24NEWS, כי בין חפציו של הטייס העומאני - נמצאו עלונים של ארגוני "Free Palestine". הטייס התבטא מספר פעמים בעד הפלסטינים והביע העוינות כלפי ישראל.

נזכיר כי אמש, הסעודים העבירו את הטייס לידי איחוד האמירויות, להמשך חקירה. בשבוע הבא צפויים להצטרף צוותים ישראליים לחקירה, בניסיון להבין מי עמד מאחורי הפיגוע והאם תוכננו פיגועים נוספים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש כי ייתכן שיש קשר בין הטייס העומאני מטיסת "פליי דובאי" לבין איראן. עם זאת, נאמר כי הנושא עדיין בבדיקה.

טראמפ נשאל על ידי עיתונאים האם לטייס המשנה העומנאי יש קשר לאיראן, ואמר כי "אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. הם משתפים איתנו פעולה בשקיפות רבה. לפי מה שאני שומע, נראה שהתשובה היא כן. אבל אנחנו עדיין בודקים את העניין".

בהמשך טראמפ נשאל האם ארה"ב תגיב נגד איראן אם יתברר שהיא עמדה מאחורי ניסיון החטיפה של הטיסה, והשיב בחיוב: "אם זה יתברר כנכון, הם ייפגעו בעוצמה רבה. אל תדאגו". עוד התייחס להמשך המשא ומתן עם טהרן, כשאמר כי "כעת עליי לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תתקיים עוד".