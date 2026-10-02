בן גביר חושף בכאב: "היא לא מדברת איתי, כועסת מאוד"

השר איתמר בן גביר התראיין בפודקאסט של 'מעריב' והתייחס להצרפותה של טלי גוטליב למפלגתו.

הוא חשף כי השרה מאי גולן ביקשה להצטרף, לא שובצה - וכעת, לדבריו, היא כועסת מאוד ולא מדברת איתו.

"מאי במיוחד היא חברה. זה לא היה לי פשוט. זה מאוד לא היה לי פשוט עם מאי. אני מקווה שהחברות תחזור", אמר בן גביר.

הוא נשאל מהן היתרונות שיש בטלי גוטליב, והאם היא לא רק צועקת בעיקר. "טלי היא לא רק צועקת, היא גם תעשה ועושה. אבל תשמעי סיפור. לפני שנתיים ישבתי עם ביבי. אמרתי לו: בוא נעשה עסקה. אני נותן לך את אלמוג, תביא לי את טלי. הוא לא רצה".

הוא נשאל האם ביבי לא רצה והשיב: "מה פתאום. אמרתי לו, למה לא? הוא אמר לי: טלי, אתה יודע כמה מנדטים היא שווה? אוהבים אותה מאוד. אמרתי, וואלה, אני מסכים. ואת רואה? אני לא מבין איך הוא ויתר עליה. לא מבין".

למה הוא ויתר עליה לדעתך? "כי הוא אולי רוצה ללכת עם איזנקוט".