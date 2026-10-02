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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: האופוזיציה מתרסקת, בנט מתאושש ווינטר מרוצה

סקר מנדטים חדש שפורסם היום, מציג תמונה קשה עבור האופוזיציה, הקואליציה מתחזקת מעט אך עדיין רחוקה מאוד מהאפשרות להקים ממשלה

12 תגובות
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נפתלי בנט (Gili Yaari/Flash90)

סקר 'מעריב' שהתפרסם הבוקר (שישי) מצא כי נמשך צמצום הפער בין הגושים. גוש הקואליציה מתחזק השבוע ב-2 מנדטים ל-51, בעוד גוש האופוזיציה הציונית נחלש ב-2 מנדטים ל-53.

על פי נתוני הסקר, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט, עם 21 מנדטים, הליכוד 19, ביחד 13, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, הרשימה המשותפת, יהדות התורה וש"ס, כל אחת מהן עם 7 מנדטים.

הציונות הדתית 5 מנדטים, רע"מ 5, עמך ישראל 4, המילואימניקים והכלכלית 4. כחול לבן (0.7%), הציבור החרדי (0.6%), נעם (0.4%) וצומת בית ישראל (0.3%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

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חסר אונים
לפני שעה

ראיתי אותו בסקר ונזכרתי, וינטר קצין פוליטי על מלא שרק בנט וליברמן מרוויחים מההרפתקה שלו!
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