סקר מנדטים: האופוזיציה מתרסקת, בנט מתאושש ווינטר מרוצה

סקר 'מעריב' שהתפרסם הבוקר (שישי) מצא כי נמשך צמצום הפער בין הגושים. גוש הקואליציה מתחזק השבוע ב-2 מנדטים ל-51, בעוד גוש האופוזיציה הציונית נחלש ב-2 מנדטים ל-53.

על פי נתוני הסקר, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט, עם 21 מנדטים, הליכוד 19, ביחד 13, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, הרשימה המשותפת, יהדות התורה וש"ס, כל אחת מהן עם 7 מנדטים.

הציונות הדתית 5 מנדטים, רע"מ 5, עמך ישראל 4, המילואימניקים והכלכלית 4. כחול לבן (0.7%), הציבור החרדי (0.6%), נעם (0.4%) וצומת בית ישראל (0.3%) אינן עוברות את אחוז החסימה.