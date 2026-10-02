אל על ביטלה את טיסות החילוץ מדובאי. זו הסיבה

מטוס אל על ( יוסי אלוני / פלאש90 )

חברת התעופה אל על הודיעה הבוקר (שישי) כי טיסות החילוץ שתוכננו להיום בוטלו מאחר ולחברה אין כרגע אישור לנחות בדובאי.

בהודעה מטעמם נמסר כי "לאור ביטול אישור הנחיתה של החברות הישראליות בדובאי, כפי שעודכנו על ידי הרשויות בישראל, אנו נאלצים לבטל בשלב זה את טיסות החילוץ שלנו שתוכננו להיום, יום שישי, 2 באוקטובר". "ככל ויתקבל אישור מהגורמים הרשמיים, נפעל על מנת להוציא אל הפועל את הטיסות המיוחדות לדובאי ולהחזרת הישראלים הביתה בהקדם", הוסיפו. ההודעה נמסרה לאחר שבאיחוד האמירויות ביטלו ברגע האחרון את אישורי הנחיתה לטיסות החילוץ.

עוד באותו נושא עמית סגל על הדרמה הפוליטית: ״לראשונה מזה עשרות שנים״ חדשות סרוגים

נזכיר כי אמש, חברת אמירייטס הודיעה כי נוסעים שיעדם הסופי הוא תל אביב לא יורשו לעלות לטיסות החברה בנקודת המוצא, בעקבות השעיית טיסות הקוד-שייר שלה עם פליי דובאי לישראל וממנה.

לא מעט ישראלים טסים עם חברה זו, בעיקר למזרח, עם עצירה בנמל התעופה באבו דאבי כתוצאה מכך אלפי ישראלים נתקעו ביעדים שונים מבלי שיש להם את האפשרות לשוב הביתה.

בנוסף, פליי דובאי הודיעה על השעיית כל טיסותיה לישראל וממנה בזמן שהרשויות ממשיכות בחקירת האירוע החריג בטיסה FZ1073. החברה מסרה כי ההשעיה תימשך במהלך החקירה וכי היא ממשיכה לתאם את צעדיה עם הגורמים הרלוונטיים.