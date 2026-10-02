הרב פנדל: "אני מציע להגיד הלל שלם עם ברכה כל שמחת תורה"

ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, התייחס בראיון ל'סרוגים' לנס ההצלה בטיסת פליי דובאי שהתרחש השבוע, ולשמחת תורה המתקרב, שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, לצד הזיכרון של היום הנורא, שמחת תורה השנה מגיעה גם מתוך שינוי גדול במצבו של עם ישראל.

"מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה" אומר הרב פנדל "אנחנו לא מדמיינים מה היה קורה. וזה התהפך, עכשיו יש כבוד לישראל, 'אתה ירום ראשי'".

בעקבות הנס והתחושה לקראת החג, הרב פנדל הוסיף: "אני מציע להגיד הלל שלם עם ברכה כל שמחת תורה".

"שמחת תורה סימל תחילת תושייה וגבורה"

בהמשך התייחס הרב פנדל למתח שבין השמחה הגדולה של החג לבין הזיכרון הקשה של מתקפת 7 באוקטובר, שהתרחשה בשמחת תורה לפני שלוש שנים.

"בסך הכל יום שמחת תורה לפני שלוש שנים היה יום נורא", הוא אומר. "אבל בעצם זה סימל תחילת תושייה וגבורה ושינוי עצום, עצום במצב שלנו".