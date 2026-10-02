הרב סתיו: "אסור שנשכח את המחדלים, ואת מה שקרה בשמחת תורה"

לקראת שמחת תורה, שלוש שנים לאחר האסון הנורא שהתרחש בחג, שוחחנו עם הרב דוד סתיו על הדרך שבה עם ישראל צריך לגשת השנה לחג. לדבריו, לצד השמחה והחגיגיות, אסור שהזיכרון של אירועי שמחת תורה יישחק.

"ברור ששמחת תורה הוא יום חג, והוא היה חג גם כשהיינו בגטאות" אומר הרב סתיו "מצד שני, בשמחת תורה גם יש יזכור, והיו מנהגים בקהילות מסוימות שניסו לעשות הקפה שקטה וכדומה".

עם זאת, הרב סבור כי אין צורך להפוך את החג כולו לאירוע אבל. "במציאות של היום, אין צורך דווקא בשמחת תורה לעשות פעולות שיעצימו את האבל".

אך לצד זאת, הוא מבקש להדגיש שאסור שהניסים הגדולים שקרו, יגרמו לעם ישראל לשכוח את מה שאירע.

"אני חושב שלפעמים יש תחושה בציבור הכללי ובחלק מהציבור הדתי-לאומי, שמכיוון שקרו כל כך הרבה ניסים, אז מותר לנו לשכוח את האסון הגדול שקרה לנו בשמחת תורה לפני שלוש שנים - וזה לא נכון, כי צריך תמיד לזכור".

אסור שנשכח את המחדלים

הרב סתיו מדגיש כי דווקא לצד ההודאה על הניסים, אסור לשכוח: "אסור שנשכח את המחדלים, אסור שנשכח את האחריות, אסור שנשכח מה שהיה לפני שמחת תורה, את הפירוד הגדול שהיה אז".

לדבריו, יש להמשיך לעסוק גם באחריות הצבאית והמדינית לאירועים: "אסור שנרפה בנושא האחריות הצבאית והמדינית של מה שקרה בשמחת תורה".

"אני חושב שלצד זה ששמחת תורה יכול להישאר וצריך להיות שמחת תורה כמו שצריך, אסור שנמחק את הכאב ונמחק את הזיכרון של הדברים הנוראים שקדמו לשמחת תורה, שקרו בשמחת תורה עצמה ושצריכים לתת עליהם דין וחשבון" הוסיף.