הרב אליהו על הטיסה: התרגלנו לניסים - צריכים להחזיר אהבה

הרב שמואל אליהו ( צילום: יצחק שוקרון )

רגע לפני שמחת תורה, תפסנו את הרב שמואל אליהו לשיחה קצרה על ענייני דיומא. במהלך שיחה לסרוגים התייחס הרב לנס ההצלה שאירע במטוס פליי דובאי: "אנחנו כל פעם עולים ברמת הניסים שקורים לנו מאז שמחת תורה"

"כבר התרגלנו לניסים כמו הביפרים, כמו ההפצצה באיראן, כמו מטוסים שכולם חזרו הביתה בשלום, ועכשיו זה - ההצלה בטיסה" הוסיף הרב שמואל אליהו. לדבריו, דווקא רצף האירועים הללו צריך לעורר אצל עם ישראל תחושה של הכרת הטוב: "אנחנו מרגישים את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. 'בימינו תחבקני', ממש כמו שאומרים על סוכות. ממש מרגישים את זה בחוש". "אלוקים לא עוזב אותנו" ומה הניסים הללו אמורים ללמד אותנו? הרב אליהו משיב: "אלוקים לא עוזב אותנו. 'הטוב כי לא כלו רחמיך, לא כלו עוד חסדיך'. זאת המציאות ואנחנו נוסעים בתוך המציאות". "צריכים להיות מודעים אליה כל הזמן" הוא מוסיף "ולהיות פשוט להחזיר אהבה, להחזיר אהבה, להחזיר תודה, לא להתרגל לזה".

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"לא להיות זחוח"

לקראת שמחת תורה, ובצל האסון שהתרחש בחג לפני כשלוש שנים, התייחס הרב גם לשאלה כיצד נכון לשלב בין השמחה לבין זיכרון האירועים הקשים.

"קודם כל צריך לזכור שאדם לא יכול להיות זחוח ולהרגיש בטוח" אומר הרב "זה מה שקרה לנו בשמחת תורה, זה מה שקרה לנו ביום כיפור לפני כ-50 שנה. כשאדם נתפס לזחיחות זה שיא האסונות".

"צריך להיזהר שלא יחזור" הוא מדגיש "צריך להיות כל הזמן ערניים, לא להיות זחוח, לא להיות במחלוקת, לא בשנאת חינם שהייתה לנו, לצערנו, לפני שמחת תורה".

וכששאלנו מה המסר של הרב לעם ישראל לקראת שמחת תורה?

ענה הרב: "עם ישראל יש לו תפקיד וכל הנבואות של הנביאים מתגשמות אחת אחרי השנייה, החל מקיבוץ גלויות וגם זה בימינו".

לדבריו "השיא זה לבוא להאיר לעולם, כי זה החזון, לזה נבראנו".

5,000 בני נוער בבנייני האומה

הראיון התקיים במהלך אירוע ליל הושענא רבה של ארגון "תורהנוער" מבית סולמות, שהתקיים בבנייני האומה בירושלים בהשתתפות יותר מ־5,000 בני נוער.