עמית סגל על הדרמה הפוליטית: ״לראשונה מזה עשרות שנים״

עמית סגל ( הדס פרוש / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) להחלטתו של סמי אבו שחאדה, לפרוש מהכנסת ובכך למעשה למנוע מבג״ץ לקבל החלטה בעניינו.

סגל כתב על כך: ״פורש - וכך לא נדע מי משופטי העליון סבר שתומך הטרור הזה יוכל להתמודד לכנסת. ולא נדע מה הנימוקים לכך שהעליון שינה לפתע את טעמו ופסיקותיו (הנימוק האמיתי: לחץ דעת הקהל)״. יחד עם זאת הוסיף סגל: ״בכל מקרה, לראשונה מזה עשרות שנים החברה הישראלית מסמנת קו בחול לחברי כנסת גם מהצד הזה: לא הכל כשר. חדשות טובות״.

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כאמור, מפלגת הרשימה המשותפת החליטה לקבל את החלטת בית המשפט העליון וסמי אבו שחאדה פורש מהכנסת.

בכך למעשה מתייתר פסק הדין, ובג״ץ אינו צריך לקבל החלטה. מדובר בצעד שמיטיב עם 2 הצדדים. מצד אחד השופט עמית לא היה מעוניין לתת פסק דין בו הוא פוסל את שחאדה, שכן זה יסתור את פסיקותיו בעבר לטובת מתמודדים ערבים שהיללו מחבלים, ומצד שני, המפלגות הערביות מרוויחות מכך שלא יוצרות תקדים של פסק דין נגד מועמד ערבי.