סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל על הדרמה הפוליטית: ״לראשונה מזה עשרות שנים״

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס כעת להחלטת סמי אבו שחאדה לפרוש מהכנסת, ולמנוע מבג״ץ לתת פסק דין בעניינו, וכתב: ״למרות הכל, מדובר בחדשות טובות״

7 תגובות
עקבו אחרינו ב -
עמית סגל (הדס פרוש / פלאש90)

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) להחלטתו של סמי אבו שחאדה, לפרוש מהכנסת ובכך למעשה למנוע מבג״ץ לקבל החלטה בעניינו.

סגל כתב על כך: ״פורש - וכך לא נדע מי משופטי העליון סבר שתומך הטרור הזה יוכל להתמודד לכנסת.

ולא נדע מה הנימוקים לכך שהעליון שינה לפתע את טעמו ופסיקותיו (הנימוק האמיתי: לחץ דעת הקהל)״.

יחד עם זאת הוסיף סגל: ״בכל מקרה, לראשונה מזה עשרות שנים החברה הישראלית מסמנת קו בחול לחברי כנסת גם מהצד הזה: לא הכל כשר. חדשות טובות״.

חדשות סרוגים

כאמור, מפלגת הרשימה המשותפת החליטה לקבל את החלטת בית המשפט העליון וסמי אבו שחאדה פורש מהכנסת.

בכך למעשה מתייתר פסק הדין, ובג״ץ אינו צריך לקבל החלטה. מדובר בצעד שמיטיב עם 2 הצדדים. מצד אחד השופט עמית לא היה מעוניין לתת פסק דין בו הוא פוסל את שחאדה, שכן זה יסתור את פסיקותיו בעבר לטובת מתמודדים ערבים שהיללו מחבלים, ומצד שני, המפלגות הערביות מרוויחות מכך שלא יוצרות תקדים של פסק דין נגד מועמד ערבי.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
7
עמית
לפני 43 דקות

"אבו שחאדה פורש" – ברור, הממשלה מעדיפה למרוח זמן כדי שהחברים הקיצונים ימשיכו לגזור קופון
הצטרפו אלינו