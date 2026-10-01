החלטה דרמטית: סמי אבו שחאדה פורש מהתמודדות לכנסת

מפלגת הרשימה המשותפת החליטה כעת (חמישי) לקבל את החלטת בית המשפט העליון וסמי אבו שחאדה פורש מהמירוץ לכנסת.

בכך למעשה מתייתר פסק הדין, ובג״ץ אינו צריך לקבל החלטה. מדובר בצעד שמיטיב עם 2 הצדדים. מצד אחד השופט עמית לא היה מעוניין לתת פסק דין בו הוא פוסל את שחאדה, שכן זה יסתור את פסיקותיו בעבר לטובת מתמודדים ערבים שהיללו מחבלים, ומצד שני, המפלגות הערביות מרוויחות מכך שלא יוצרות תקדים של פסק דין נגד מועמד ערבי.

לאורך הדיון שחאדה ניסה להסביר למה הוא התכוון במאמר הנורא שלו ב-8 באוקטובר, וניסה לחזור בו, אלא שהשופטים לא התרשמו וכמעט כולם רמזו לו כי הם אינם מקבלים את דבריו.

עיתונאים ימניים רבים קראו לעמית שלא לרמוז לו לפרוש, שכן מדובר בהזדמנות מצוינת לתת פסק דין מפורט שיסביר על חומרת האמירות של שחאדה.

הנשיא עמית מצידו, חשש גם הוא שלא לאשר את הפסילה, שכן היועמ״שית עצמה אמרה שוב ושוב כי יש לפסול אותו.