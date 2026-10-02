מכוונת גבוה: הרכב של טויוטה שיתחרה ברולס רויס ובנטלי

טויוטה Century ( צילום: יצרן )

טויוטה מתכוננת להיכנס לאחד המועדונים הסגורים והיוקרתיים ביותר בתעשיית הרכב. החברה היפנית ממשיכה לקדם את Century, שבמשך עשרות שנים הייתה מכונית הדגל האקסקלוסיבית שלה, כמותג עצמאי שיפנה אל שוק היוקרה העליון וינסה לעמוד מול יצרניות כמו רולס רויס ובנטלי.

ה-Century הראשונה הוצגה בשנת 1967, ומאז הפכה ביפן לסמל של מעמד וכוח. במשך השנים היא שימשה בכירי ממשל, מנהלים בכירים ודמויות ממשפחת המלוכה היפנית, ונמכרה בכמויות קטנות מאוד. הדור השני אף צויד במנוע V12 בנפח 5.0 ליטרים, מנוע שהיה ייחודי במיוחד בשוק היפני.

טויוטה Century ( צילום: יצרן )

טויוטה Century ( צילום: יצרן )

בשנים האחרונות החל השם Century לצאת מגבולות מכונית הסדאן המסורתית. בשנת 2023 חשפה טויוטה רכב Century חדש בתצורת SUV, כאשר כבר אז הציגה אותו החברה כמכונית שנמצאת בפסגת ההיצע שלה וכביטוי ליוקרה יפנית מסורתית. אלא שהמהלך הנוכחי גדול בהרבה מהשקת דגם נוסף. טויוטה אישרה כי Century תהפוך למותג עצמאי ותוצב בקטגוריית ה-"Ultra Luxury", מעל לקסוס בהיררכיית המותגים של הקבוצה. לפי מנהל המיתוג הראשי של טויוטה, סיימון האמפריז, המהלך מאפשר ללקסוס להתמקד בשוק היוקרה הרחב יותר, בעוד Century תכוון אל הקצה העליון והאקסקלוסיבי ביותר שלו.

טויוטה Century ( צילום: יצרן )

טויוטה Century ( צילום: יצרן )

יו"ר טויוטה, אקיו טויודה, הסביר בעבר כי מטרת המותג היא להביא לעולם את "הרוח של יפן" ואת הגאווה היפנית. בתערוכת Japan Mobility Show ב-2025 הכריזה החברה רשמית על Century כמותג נפרד לצד טויוטה, לקסוס, GR ודייהטסו.

אחד הרמזים הבולטים לכיוון שאליו הולכת Century הגיע בדמות מכונית הקונספט Century Coupe. מדובר בקופה גדולה וגבוהה בעלת עיצוב דרמטי, שבכה קדמית זקופה וסמל עוף החול המזוהה עם Century. בתא הנוסעים הוצגו שני מושבים בלבד, כאשר הנהג מופרד במידה רבה מהנוסע, מה שמרמז שגם בעתיד החברה עשויה להמשיך להתמקד במכוניות המיועדות לנסיעה עם נהג פרטי.

Century Coupe ( צילום: יצרן )

Century Coupe ( צילום: יצרן )

Century Coupe ( צילום: יצרן )

על פי דיווחים, טויוטה אף בוחנת אפשרות לצייד דגמי Century עתידיים, בהם גרסת ייצור אפשרית של הקופה, במערכת הנעה היברידית המבוססת על מנוע V12. בשלב זה החברה לא אישרה מפרט טכני לדגם כזה, וגם לא ברור אילו מדינות יקבלו את מכוניות Century החדשות.

Century צפויה להמשיך להיות מיוצרת במספרים נמוכים במיוחד, כשהדגש יהיה על עבודת יד, חומרים יוקרתיים ואפשרויות התאמה אישית ללקוחות. כבר כיום טויוטה מתארת את תהליך הייצור של Century כתהליך שונה מאוד מפס ייצור רגיל, עם מספר קטן של בעלי מלאכה מיומנים שמרכיבים ומסיימים כל מכונית בקפידה.

אם התוכנית תצא לפועל בקנה מידה עולמי, טויוטה תנסה לבצע מהלך שאפתני במיוחד: לקחת שם שכמעט אינו מוכר מחוץ ליפן ולהפוך אותו למתחרה ישיר למותגים בעלי יותר ממאה שנות מורשת בשוק היוקרה האירופי. Century אולי עדיין רחוקה מהנוכחות העולמית של רולס רויס ובנטלי, אבל בטויוטה כבר מבהירים היכן הם רוצים למקם אותה - בפסגה של הפסגה.