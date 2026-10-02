1,000 כוחות סוס: סעודיה חושפת מכונית החשמלית מטורפת

Exobot Sedan ו-Exobot SUV ( צילום: יצרן )

סעודיה, אחת המדינות המזוהות יותר מכל דווקא עם תעשיית הנפט העולמית, מנסה לבנות לעצמה גם מעמד בתעשיית הרכב החשמלי. יצרנית הרכב המקומית CEER חשפה את שני דגמי הדגל הראשונים שלה, Exobot Sedan ו-Exobot SUV, כחלק מתוכנית רחבה להקים תעשיית רכב מקומית ולהשיק שבעה דגמים עד שנת 2030.

המכוניות נראות יותר כמו רכבי קונספט מתערוכת טכנולוגיה מאשר כמו כלי רכב שעומדים להגיע לכבישים. אורכן יותר מחמישה מטרים ורוחבן יותר משני מטרים, והן מצוידות בשמשה קדמית ענקית באורך של כ-2.4 מטרים. CEER שילבה בהן גם דלתות עליונות ענקיות המכונות "Shahin Wing", בהשראת בז, ובהן חלק זכוכית שניתן לשנות משקוף לאטום.

הרכב ( צילום: יצרן )

הרכב ( צילום: יצרן )

גם התאורה זכתה למשמעות סמלית: בחזית ובחלק האחורי שולבו יחד 32 יחידות תאורה, מחווה לשנת 1932, השנה שבה נוסדה ממלכת ערב הסעודית במתכונתה הנוכחית. בתוך המכונית ממשיך העיצוב העתידני. לרוחב לוח המחוונים נמתח מסך קעור ברזולוציית 8K ובגודל 48 אינץ', לצד מסך מרכזי בגודל 10.4 אינץ'. גם לנוסעים מאחור מוקצה מסך בגודל שמונה אינץ'. ההיגוי מתבצע בטכנולוגיית steer-by-wire, ללא חיבור מכני ישיר רגיל בין ההגה לגלגלים, וגם הגלגלים האחוריים מסוגלים להסתובב כדי לשפר את יכולת התמרון של המכונית הגדולה. אחת המערכות היותר מעניינות, ולא במקרה בהתחשב באקלים הסעודי, נקראת Halo Cooling. לטענת החברה, היא מסוגלת להוריד את הטמפרטורה בתא הנוסעים מ-65 מעלות ל-32 מעלות בתוך עשר דקות בלבד.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

דלתות שחף מרשימות ( צילום: יצרן )

ומה לגבי הביצועים? גרסאות הביצועים של ה-Exobot משתמשות בשלושה מנועים חשמליים שמניעים את ארבעת הגלגלים ומסוגלים להגיע להספק של עד 1,096 כוחות סוס ולמומנט של כ-1,500 ניוטון מטר. הסדאן אמורה לזנק מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך כ-2.1 שניות, וה-SUV בתוך כ-2.4 שניות. עם זאת, באתר הרשמי של CEER מופיעים בשלב זה גם נתונים מתונים יותר של 850 כוחות סוס וזינוק ל-100 קמ"ש בתוך 2.6 שניות, ככל הנראה בהתאם לגרסה ולמפרט הסופי.

מערכת ההנעה מחוברת לסוללה בקיבולת 112 קוט"ש. לפי הנתונים שפורסמו, הסדאן עשויה להציע טווח של עד כ-670 ק"מ, בעוד שה-SUV יגיע לכ-560 ק"מ. ארכיטקטורת 800 וולט אמורה לאפשר טעינה מ-10% ל-80% בתוך פחות מ-30 דקות.

CEER עצמה היא מיזם משותף של קרן ההשקעות הציבורית הסעודית PIF ושל Foxconn הטייוואנית. המכוניות ייוצרו במתחם החברה בעיר הכלכלית המלך עבדאללה, ולפי רויטרס הן צפויות לצאת למכירה בתחילת 2027. החברה מתכננת חמישה דגמים נוספים עד 2030, כחלק מהמאמץ הסעודי להפחית את התלות הכלכלית בנפט ולהקים תעשיית רכב מקומית משמעותית.