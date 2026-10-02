נדיר במיוחד: צב זעיר בקע מהביצה עם שני ראשים

תגלית יוצאת דופן הפתיעה את המתנדבים באתר קינון מוגן בוולפליט שבקייפ קוד, מסצ'וסטס: מבין הצבים הזעירים שבקעו במקום נמצא פרט של טראפין היהלום, Diamondback terrapin, שנולד עם שני ראשים המחוברים לגוף אחד.

הצב הקטן התגלה במהלך עבודות הניטור השנתיות של מתנדבי שמורת Wellfleet Bay של ארגון Mass Audubon, העוקבים אחר קיני הצבים ומגינים על הביצים מפני טורפים. בספטמבר האחרון הוא הועבר למרכז Cape Wildlife Center בברנסטבל, שם הוא נמצא מאז תחת השגחה וטרינרית. בעת הגעתו שקל הצב 5.2 גרם בלבד, משקל הדומה לזה של מטבע אמריקני קטן.

שני הראשים הם תוצאה של תופעה התפתחותית נדירה המכונה ביספליה (Bicephaly). מדובר במצב שבו במהלך ההתפתחות העוברית לא מתרחשת הפרדה מלאה, והתוצאה היא בעל חיים בעל שני ראשים החולקים גוף אחד. מקרים כאלה מוכרים אצל זוחלים, אך הם נדירים מאוד, ובטבע הסיכויים של בעלי חיים כאלה לשרוד לאורך זמן עלולים להיות נמוכים.

למרות המראה החריג, אנשי המרכז דיווחו כי שני הראשים ערניים, והצב אוכל ומתנהג באופן שמעורר בינתיים אופטימיות זהירה. הצוות בודק באופן קבוע את משקלו, התיאבון, הגדילה והתנועה שלו, ומנסה להבין כיצד שני הראשים שולטים בגוף המשותף.

אחת השאלות הגדולות נוגעת דווקא למה שלא ניתן לראות מבחוץ. בשלב זה עדיין לא ברור כיצד מסודרים האיברים הפנימיים של הצב, אילו מערכות משותפות לשני הראשים והאם קיימות כפילויות בחלק מאיבריו. ככל שיגדל, מתכננים הווטרינרים להשתמש בבדיקות הדמיה, ובהן צילומי רנטגן ואולי גם CT, כדי לקבל תמונה ברורה יותר של האנטומיה יוצאת הדופן שלו.