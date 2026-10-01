סוס וסמל מאגי: חוקרים פתחו קבר עתיק והופתעו ממה שראו

הכלי שנמצא והסמל המאגי שעליו ( צילום: Abramzon et al., Russian Archaeology, 2026 )

בית הקברות וינוגרדני 1, סמוך לעיר קרימסק שבחבל קרסנודר ברוסיה, כולל לא פחות מ-155 קברים. אולם בלבו זוהה אזור יוצא דופן: מתחם עגול בקוטר של כ-6 מטרים, שבמרכזו בור פולחני עמוק ובסביבתו רק שני מתחמי קבורה משמעותיים. החוקרים סבורים שהמקום שימש לא רק כבית קברות, אלא גם כמרחב לטקסים דתיים.

אחד הקברים, שמספרו במחקר היה 52, הכיל את שרידיו של גבר צעיר כבן 25 עד 30, שככל הנראה היה לוחם רכוב ממעמד גבוה. לצדו נקבר סוס בוגר, ובקבר נמצאו ראש חנית, ראש כידון, ראש חץ וסכין. נמצאו בו גם שרידי כבשה וחזיר, שככל הנראה שימשו כמנחות מזון במסגרת טקס הקבורה. אבל שני פריטים משכו במיוחד את תשומת לבם של החוקרים. הראשון הוא כלי שתייה קטן בעל שתי ידיות, שעליו נחרט פנטגרם. כיום הסמל מוכר בהקשרים שונים לחלוטין, אך בעת העתיקה הוא הופיע גם כסמל שנועד להגן מפני סכנה או רוע. החוקרים מציינים כי סימנים דומים מוכרים מכלי חרס וקמעות מהעולם היווני וממזרח הים התיכון, ולעיתים נקשרו גם לריפוי, לאמונות אסטרליות ולהגנה מאגית. הפריט השני היה יקר בהרבה: מתחת ללסתו של הלוחם נמצא סטאטר זהב במשקל 8.16 גרם. בצדו האחד של המטבע מופיע אלכסנדר הגדול בדמות אלוהית, עם קרן אמון, ובצדו השני האלה אתנה כשהיא מחזיקה את ניקה, אלת הניצחון.

עצמות הלוחם והסוס מונחות אחת ליד השנייה ( צילום: Abramzon et al., Russian Archaeology, 2026 )

מיקומו של המטבע מתחת ללסת הוביל את החוקרים להציע כי ייתכן שהוא שימש כ"מעות כארון", מנהג קבורה מהעולם היווני שבו הונח מטבע עם המת כדי שישמש, לפי האמונה, כתשלום לכארון, המעביר את נשמות המתים לעולם הבא. החוקרים מדגישים כי מדובר בפרשנות המבוססת על מיקום המטבע וההקשר הארכיאולוגי.

ממצא נוסף מחזק את האופי הפולחני של האתר. בבור עמוק שנחפר במרכז המתחם העגול נמצא מטבע זהב נוסף מאותו טיפוס. החוקרים מציעים כי המטבע הזה לא היה שייך לקבורה אישית, אלא הונח כמנחה פולחנית. בכך נראים באותו אתר שני שימושים שונים במטבעות זהב נדירים: האחד בקברו של הלוחם, והשני במתחם הקדוש עצמו.

בסמוך התגלה מתחם נוסף שהכיל שלדים של שלושה סוסים ופר צעיר, וכן שרידים של פרה, כלב וחזיר. במקום נמצא גם חלק מאגן של אדם בוגר. החוקרים מפרשים את המכלול כשרידים של פעילות הנצחה והקרבה, אם כי המשמעות המדויקת של המרכיב האנושי עדיין אינה ודאית.

מטבע הזהב שהיה מונח תחת הלסת ( צילום: Abramzon et al., Russian Archaeology, 2026 )

בין החפצים בקברו של הלוחם נמצא גם כלי זכוכית מיובא מהמסורת המזרח-ים תיכונית. חפצים דומים מוכרים מקפריסין, סוריה, איטליה וצפון הים השחור, אך כלי מהסוג הזה לא היה מוכר קודם לכן באזור קובאן. מבחינת החוקרים, מדובר ברמז נוסף לכך שהאדם שנקבר במקום השתייך לשכבה בעלת גישה למסחר ולחפצים יוקרתיים שהגיעו ממרחק רב.

הקבר והמתחם הפולחני מתוארכים לשליש הראשון של המאה הראשונה לפני הספירה. השילוב בין סוס, כלי נשק, מטבעות זהב, קורבנות בעלי חיים וסמל הגנה מאגי מצביע על קבורה שתוכננה בקפידה ונועדה לשקף לא רק את מעמדו של הלוחם בחייו, אלא גם את האמונות של קהילתו בנוגע להגנה, מוות והמעבר לעולם הבא.