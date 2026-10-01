'בוקר במאדים': התמונה ששלחה הגשושית אחרי 5,000 יום בחלל

יותר מ-14 שנים אחרי שנחת על מאדים, הרובר קיוריוסיטי של נאס"א ממשיך לפעול ולחקור את הכוכב האדום. כעת הוא רשם ציון דרך מרשים במיוחד: 5,000 ימי מאדים, המכונים "סול", מאז תחילת פעילותו על פני השטח.

לרגל האירוע פרסמה נאס"א תמונה מרהיבה דמוית גלויה, שנוצרה משילוב שתי פנורמות שצילם הרובר באזור רכס חולי המכונה "Chocolatal". אחת התמונות צולמה בשעות הבוקר והאחרת בשעות אחר הצהריים, ולאחר שהגיעו לכדור הארץ הן שולבו לתמונה אחת.

המצלמות של קיוריוסיטי מצלמות בדרך כלל בשחור-לבן, ובנאס"א הוסיפו לתמונה צבעים באופן אמנותי כדי להבדיל בין שעות היום. חלקי התמונה שצולמו בבוקר קיבלו גוון כחול, בעוד הצילומים משעות אחר הצהריים קיבלו גוון צהבהב.

בתמונה ניתן לראות גם חלקים מהרובר עצמו, בהם האנטנה המשמשת להעברת מידע לחלליות המקיפות את מאדים ומקור הכוח הגרעיני שלו. מאחור נראות בבירור גם העקבות שהשאיר קיוריוסיטי במהלך נסיעתו על פני הקרקע המאדימית.

הרובר נמצא כיום במורדות התחתונים של הר שארפ, המתנשא לגובה של כחמישה קילומטרים בתוך מכתש גייל. מנקודת הצילום ניתן להשקיף מטה לעבר רצפת המכתש, בעוד שפתו הרחוקה נראית בקושי באופק.

קיוריוסיטי נחת על מאדים באוגוסט 2012, ומאז חוקר את הגיאולוגיה והאקלים של הכוכב בניסיון להבין האם התקיימו בו בעבר תנאים המתאימים לחיים מיקרוביאליים.

בנאס"א ציינו כי יום המאדים ה-5,000 הגיע לאחר יותר מ-5,100 ימים בכדור הארץ, משום שיממה על מאדים ארוכה מעט יותר מיממה בכדור הארץ ונמשכת כ-24 שעות ו-39 דקות.

לצד ציון הדרך המרשים, קיוריוסיטי ממשיך בעבודתו המדעית. באזור שבו צולמה התמונה הוא בוחן רכסי חול שנוצרו כתוצאה מפעילות הרוחות, בניסיון להבין כיצד הם נוצרו, האם הם עדיין משתנים ומה הם יכולים ללמד על התנאים הסביבתיים במאדים.