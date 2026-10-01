פרופ' יובל אלבשן טוען: זו הסיבה שהיועמ"שית התהפכה

גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

פרופ' יובל אלבשןתקף היום (חמישי) את השופטים שדנו בעניינו של סאמי אבו שחאדה, לאחר שלדבריו הציעו לו לפרוש. בפוסט שפרסם כתב כי ההצעה היא ״חטא על פשע״, וטען כי אין עילה משפטית לפסול את אבו שחאדה. לדבריו, גם בדיון עצמו התקבל אישור לכך.

אלבשן טען כי ההצעה נועדה להימנע מכתיבת פסק דין, שלדבריו יחשוף את מה שכינה ״ערוותם השיפוטית״. הוא השווה את המצב להתנהלות היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו כתבה שתי חוות דעת סותרות בתוך שבוע, בלי שינוי במציאות. לדבריו, הדבר נעשה לאחר שיאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים תמכו בפסילה, ומתוך חשש להיות ״שמאלה יותר משמאל״. בהתייחסו לדיון, כתב אלבשן כי עו״ד ברמן ממחלקת בג״צים ניסה להסביר את השינוי בעמדה ואת הטענה כי אין מדובר בשינוי הכללים. אלבשן כינה את הטיעונים ״מביכים״ וטען כי השופטים מבינים שהדברים לא יוכלו להחזיק מעמד בפסק דין כתוב. ״כשמתרגלים לעשות פוליטיקה ולא משפט אין לזה תחתית״, כתב, בהתייחסו גם לדברים שפרסם בנושא ביום שלישי. בסיום הביע תקווה שאבו שחאדה לא יפרוש, כדי שבית המשפט יידרש לנמק משפטית את החלטתו. תקף היום (חמישי) את השופטים שדנו בעניינו של סאמי אבו שחאדה, לאחר שלדבריו הציעו לו לפרוש. בפוסט שפרסם כתב כי ההצעה היא ״חטא על פשע״, וטען כי אין עילה משפטית לפסול את אבו שחאדה. לדבריו, גם בדיון עצמו התקבל אישור לכך.

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אלבשן טען כי ההצעה נועדה להימנע מכתיבת פסק דין, שלדבריו יחשוף את מה שכינה ״ערוותם השיפוטית״. הוא השווה את המצב להתנהלות היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו כתבה שתי חוות דעת סותרות בתוך שבוע, בלי שינוי במציאות. לדבריו, הדבר נעשה לאחר שיאיר גולן ומפלגת הדמוקרטים תמכו בפסילה, ומתוך חשש להיות ״שמאלה יותר משמאל״.

בהתייחסו לדיון, כתב אלבשן כי עו״ד ברמן ממחלקת בג״צים ניסה להסביר את השינוי בעמדה ואת הטענה כי אין מדובר בשינוי הכללים. אלבשן כינה את הטיעונים ״מביכים״ וטען כי השופטים מבינים שהדברים לא יוכלו להחזיק מעמד בפסק דין כתוב.

״כשמתרגלים לעשות פוליטיקה ולא משפט אין לזה תחתית״, כתב, בהתייחסו גם לדברים שפרסם בנושא ביום שלישי. בסיום הביע תקווה שאבו שחאדה לא יפרוש, כדי שבית המשפט יידרש לנמק משפטית את החלטתו.