אחרי שנתיים וחצי: ראש השב"כ נכנס לפרשת היימנוט קסאו

הערב (חמישי) דווח לראשונה כי בעקבות פנייתו של לפיד, ראש השב״כ פועל לקביעת פגישה עם בני משפחתה של היימנוט קסאו. במכתב ששלח לראש השירות כתב לפיד כי הילדה נעלמה ממרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024, ומאז עקבותיה נעלמו.

לפיד תיאר במכתב את חוסר הוודאות שבו מתמודדת המשפחה, וציין כי הוא מודע לכך שהשב״כ מסייע למשטרת ישראל בפעולות מסוימות בתיק. לצד ההערכה על הסיוע, כתב כי ״קולה של המשפחה חייב להישמע ישירות״, וביקש מראש השירות להיפגש עם בני המשפחה, להקשיב להם ולשמוע מהם על תחושותיהם וחששותיהם.

בהמשך המכתב טען לפיד כי נדרשת התערבות ממוקדת של היכולות המודיעיניות והטכנולוגיות של השב״כ כדי לפצח את המקרה. הוא הדגיש כי בעיניו אין מדובר בעניין פרוצדורלי, אלא ב״חובה מוסרית וממלכתית מהמעלה הראשונה״.

לפיד כתב כי פגישה אישית תאפשר למשפחה להשמיע את זעקתה בפני ראש השירות ולקבל תמונת מצב אחראית על מאמצי החיפוש. בסיום ביקש לתאם את הפגישה בהקדם האפשרי.

לפי הדיווח של העיתונאי ביני אשכנזי, ראש השב״כ פועל כעת לקביעת הפגישה. בשלב זה לא נמסר מתי היא צפויה להתקיים.