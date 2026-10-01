יידו אבנים על ישראלים, וספגו אש: "זוהו פגיעות"

מוקדם יותר היום (חמישי) יידו מחבלים אבנים לעבר אזרחים ישראלים בפאתי הכפר יאסוף שבחטיבת שומרון. לאחר מכן, לפי דובר צה״ל, הושלכו אבנים גם לעבר כוחות צה״ל שהגיעו לנקודת החיכוך. אזרח ישראלי נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי.

כוחות צה״ל פעלו במקום לפיזור המעורבים וביצעו נוהל מעצר חשוד, שכלל ירי לעבר מחבלים שיידו אבנים. דובר צה״ל מסר כי זוהו פגיעות, אך לא מסר פרטים נוספים על מי שנפגעו או על מצבם.

בהמשך נכנסו לזירה שוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז ש״י, בליווי כוחות צה״ל. השוטרים והחוקרים החלו באיסוף ממצאים וראיות ובגביית עדויות, במסגרת חקירה שנפתחה בעקבות האירוע.

בצה״ל מסרו כי לוחמים וכוחות ביטחון ממשיכים בפעולות לאיתור המחבלים שיידו אבנים וכן חשודים נוספים שהיו במקום. בהודעה לא נמסר כמה חשודים מעורבים באירוע, אם נעצרו חשודים או מה היו נסיבות הגעתם של האזרחים והכוחות לנקודת החיכוך. מדובר צה״ל נמסר כי פעולות האיתור נמשכות.