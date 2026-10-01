התקדמות ראשונה בחקירת הפיגוע: אזרח בריטי-איראני נעצר

החקירה נמשכת: משטרת הלוחמה בטרור של בריטניה הודיעה הערב (חמישי) כי עצרה צעיר בן 27 בעל אזרחות כפולה בריטית ואיראנית, אשר חשוד במעורבות בתכנון ניסיון הפיגוע נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד שסוכל בתחילת השבוע.

לפי הודעת המשטרה, החשוד נעצר ברובע ווסטמיניסטר שבלונדון, ונחקר בחשד להכנת פעולות טרור. אזרח בריטי נוסף, שתואר כגבר בן 26, נחקר גם כן תחת אזהרה כחלק מבחינת האירוע.

כזכור, ביום ראשון האחרון דווח כי חולייה של חמישה מפגעים ניסתה על פי החשד אל בסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, המשמש כחלק מהזרוע האסטרטגית של חיל האוויר האמריקני - ובו מוצבים מפציצים אמריקאים על קוליים מסוג B-1, ששימשו בין היתר לתקיפות של ארה"ב באיראן.

ניסיון הפיגוע החריג סוכל בעקבות תושיית אזרחים ששהו בסביבה וראו את תנועתם החשודה של המפגעים ברכבים מסחריים, אשר מאוחר יותר התגלה שהועמסו בחומרי נפץ, ודיווחו במהרה למשטרה והביאו לעצירתם. עם זאת, יום לאחר מכן בית המשפט המקומי קבע כי חמשת העצורים ישוחררו בערבות.

אמש ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם טען כי "קיימות אינדיקציות בולטות כי איראן לקחה חלק במעשה". לטענתו, התקדמות חקירת הפיגוע מצביעה באופן בולט לאחריות וקשר למשטר האיראני.