טראמפ: "נראה שיש קשר בין הטייס העומאני לאיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (חמישי) כי ייתכן שיש קשר בין הטייס העומאני מטיסת "פליי דובאי" לבין איראן. עם זאת, נאמר כי הנושא עדיין בבדיקה.

טראמפ נשאל על ידי עיתונאים האם לטייס המשנה העומנאי יש קשר לאיראן, ואמר כי "אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. הם משתפים איתנו פעולה בשקיפות רבה. לפי מה שאני שומע, נראה שהתשובה היא כן. אבל אנחנו עדיין בודקים את העניין".