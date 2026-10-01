סקר מנדטים: איזנקוט מתקרב לנתניהו; גנץ מתרסק

קר מנדטים חדש שפורסם הערב (חמישי) ב-i24NEWS, ונערך על ידי מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, מעלה כי הליכוד מתחזק ומגיע ל-28 מנדטים, בעוד מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נותרת על 22 מנדטים. למרות השינויים בין המפלגות, לפי הסקר אף אחד מהגושים אינו משיג רוב.

על פי תוצאות הסקר, הליכוד מקבל 28 מנדטים, ישר! 22, ביחד והדמוקרטים מקבלות 9 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת, עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו וש"ס זוכות ל-7 מנדטים כל אחת.

בתחתית הרשימה נמצאות הציונות הדתית וזהות עם 5 מנדטים, רע"ם עם 5 מנדטים ועמך ישראל עם 4 מנדטים. בסך הכול, 12 רשימות עוברות בסקר את אחוז החסימה.

בהשוואה לסקר הקודם של i24NEWS, הליכוד עולה מ-27 ל-28 מנדטים, בעוד הציונות הדתית וזהות יורדות מ-6 ל-5. גם במפלגות הערביות נרשם שינוי: הרשימה המשותפת עולה מ-7 ל-8 מנדטים, בעוד רע"ם יורדת מ-6 ל-5. יתר המפלגות נותרות ללא שינוי.

מחוץ לכנסת נמצאת מפלגת המילואימניקים והכלכלית עם 1.8% מהקולות. צבע שחור, כחול לבן, נעם לישראל, הציבור החרדי, אח"י וישראל תחילה מקבלות כל אחת פחות מאחוז אחד.

הסקר נערך ב-1 באוקטובר בקרב 504 נדגמים בני 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית עומדת על 4.3% ± בהסתברות של 95%.