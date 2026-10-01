בסוריה מכחישים: "לא נפגשנו עם בכירי חיזבאללה"

לאחר שדווח כי בכירים מהשלטון החדש בסוריה נפגשו לראשונה עם בכירי חיזבאללה, ממשל א-שרע הכחיש הערב (חמישי) את הדיווח והבהיר כי "הטענות הללו שקריות. לא התקיימה שום פגישה כזו".

כאמור, ברשת רויטרס דווח היום כי בכירים מממשלת סוריה קיימו בחודש שעבר פגישה עם בכירים מארגון חיזבאללה בטורקיה, זאת במטרה להרגיע את המתיחות בין הממשל הסורי לארגון הטרור. לפי הדיווח, התקדמות הושגה בשיחות, אשר נערכו לראשונה פנים אל פנים.

עוד דווח כי דמשק סיפקה ערבויות לחיזבאללה לפיהן הצבא הסורי לא יתערב צבאית בלבנון במטרה לפרק את ארגון הטרור מנשקו. מנגד, הסורים דרשו מחיזבאללה לעצור את הברחות אמצעי הלחימה דרך גבול לבנון וסוריה, ולפרק את כל תאי הטרור הפועלים במדינה.

הדיווח מגיע אחרי שמוקדם יותר השבוע הרשויות בסוריה הודיעו על סיכול חוליית טרור שפעלה סמוך לגבול עם ישראל, והאשימו כי מדובר בפעילים של חיזבאללה.