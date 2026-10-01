מכה לבן גביר: סולברג הורה להסיר סרטון מהרשת 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג הורה היום (חמישי) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להסיר סרטון שפרסם בתחילת השבוע, ובו דברים שהטיח השר באסיר המחבל חסן סלאמה, בעת ביקור של השר בבית הסוהר ותוך שבסרטון מופיעים לוחמי כליאה. בנוסף, נקבע כי בן גביר ישלם הוצאות אישיות מכיסו, לצד הוצאות שתשלם מפלגתו, בסכום של 20 אלף שקלים.

ההחלטה של סולברג התקבלה אחרי שהוועד הציבורי נגד עינויים ועמותת "בוחרים בישראל" עתרו (בעתירות נפרדות) וטענו שהסרטון מפר את האיסור בחוק על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. בן גביר הסכים שמעורבים בסרטון נכסי הציבור, אבל טען שאין בו תעמולת בחירות, אלא מסר הרתעה למחבלים.

לאחר שבחן את תוכן הסרטון, את הכיתוב שנלווה לו ונתונים נוספים, סולברג קבע שתוכן הסרטון נחשב לתעמולת בחירות. לדבריו, "השר בן גביר התפאר בפעולותיו, תיאר את תוכניתו הפוליטית לעתיד והעביר מסר אישי ולפיו רק השר הוא מי שמרתיע. על כן התכלית העיקרית של הסרטון היא תעמולת בחירות, ולא הרתעה. מאחר שהופר האיסור בחוק, יש להסיר את הסרטון מכל החשבונות ברשתות החברתיות".

עוד נאמר כי לאחר ששקל את חומרת הפרת האיסור במקרה הזה – ניצול עד תום של היתרון של השר בגישה למשאבי ציבור בבית הסוהר – סולברג הורה לבן גביר לשלם הוצאות אישיות מכיסו, לצד הוצאות שתשלם מפלגתו, בסכום של 20 אלף שקל, בחלקים שווים.