אבישי גרינצייג מטיל פצצה: "קשה שלא לחשוד בנשיא עמית"

עיתונאי אבישי גרינצייג מתח הערב (חמישי) ביקורת חריפה על החלטתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בנוגע להליך בעניינו של סאמי אבו שחאדה, וטען כי הימנעות מכתיבת נימוקים עלולה להותיר את ההלכה המשפטית בסוגיית הפסילות לא ברורה.

גרינצייג פתח את דבריו בהתייחסות לטענה שלפיה ההלכה תישאר לא ברורה בעקבות ההתנהלות בהליך. "פאדי צודק שההלכה תיוותר לא ברורה", כתב.

לדבריו, הוא אינו מבקש לייחס בשלב הראשון מניע אחר להחלטה: "לא אחשוד בכשרים, ולכן אניח שעמית פשוט רוצה לחסוך זמן". עם זאת, הוא תהה מדוע לא ניתן לתת פסק דין ללא נימוקים ולפרסם את הנימוקים בשלב מאוחר יותר.

גרינצייג טען כי גם מבחינה מעשית, ההחלטה אינה צפויה לחסוך זמן בהמשך. "מה יקרה בבקשות הפסילה הבאות? מה יהיה הדין? הרי כולם יפנו לעניין של אבו שחאדה, וכל אחד ימשוך את זה לכיוון שהוא רוצה, והכל יתגלגל לבית המשפט העליון שיצטרך להסביר בדיעבד מה קרה".

בהמשך העלה גרינצייג שאלה נוספת הנוגעת למועמדים עתידיים: "איך מועמדים יוכלו לשקול מראש אם כדאי להם להתמודד בבחירות הבאות?", והוסיף כי כאשר ועדת הבחירות ובית המשפט העליון כבר מכריעים בסוגיה, לא ניתן להביא מועמד אחר במקום המועמד שנפסל.

בשלב זה החריף גרינצייג את הביקורת וכתב: "ההחלטה של עמית היא באמת החלטה פחדנית ונטולת היגיון".

גרינצייג אף העלה אפשרות באשר לסיבה להימנעות מפרסום נימוקים, תוך שהוא מציג אותה כחשד מצדו ולא כעובדה. לדבריו, "קצת קשה שלא לחשוד שיש לעמית קושי עם כתיבת פסק דין כי הוא מתקשה ליישב אנליטית את הפסיקה בעניין סאמי אבו שחאדה לפסיקות קודמות שהכשירו את בשארה ויזבק (עמית עצמו הכשיר אותה) ועוד. ולכן הוא מעדיף להימנע מכתיבת נימוקים".

לסיום הצביע גרינצייג על מה שלדבריו הוא הבדל משמעותי בין המקרה הנוכחי לבין הליכים אחרים. לדבריו, המלצה של שופטים למשוך ערעור משום שבכוונתם לדחות אותו אינה אירוע חריג, אך במקרה של אבו שחאדה מדובר במהלך אחר.

"יש הבדל בין המלצה של השופטים למשוך את הערעור כי בכוונתם לדחות אותו (אירוע לא חריג), לבין המלצה של השופטים לחתום על מכתב התפטרות לועדת הבחירות מהרשימה לכנסת, וכך הדיון יתייתר", כתב.

גרינצייג חתם את הביקורת בהתייחסות לאופן שבו הסתיים ההליך: "זה לא רק תקדימי, אלא בעיקר פרוצדורה מאוד מוזרה".