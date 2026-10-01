איזנקוט בהצהרה מגוש עציון: "נקרא לצעירים להתיישב ביו"ש"

יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, גדי איזנקוט, ביקר היום (חמישי) בגוש עציון יחד עם חברי נבחרת המפלגה, ובמהלך הסיור הצהיר כי בכוונתו לקרוא לצעירים להתיישב גם ביהודה ושומרון, בהתאם לאינטרסים הלאומיים של ישראל ועל פי חוק.

איזנקוט הגיע לגוש עציון במסגרת סיור סוכות יחד עם חילי טרופר, מתן כהנא ואלעזר שטרן, וכן עם יואב הורוביץ, שמוביל את תוכנית 100 הימים של המפלגה. במהלך הביקור שוחחו חברי המפלגה עם תושבים על חובת השירות, חיזוק ההתיישבות והפריפריה ושינוי סדר העדיפויות הלאומי.

בדבריו במהלך הסיור התייחס איזנקוט תחילה לסוגיית השירות בצה"ל והציב אותה במרכז מערכת הבחירות.

"הבחירות האלו הן על הבחירה בין ציונות להשתמטות, זוהי ליבת הביטחון הלאומי שלנו. אין ביטחון בלי העברת חוק שירות ממלכתי שידאג שמגדילים את שורות הצבא, מחזקים את הגבולות ומקלים את הנטל על המשרתים. רבים מהם גרים פה", אמר.