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יום אחרי שהותקף בטיסה

משרד החוץ ההודי מעדכן על מצבו של הטייס הפצוע 

משרד החוץ של הודו עדכן על מצבו של הטייס סאמית מאצ'צאר, שהועבר מסעודיה לאיחוד האמירויות להמשך טיפולו הרפואי ומפגש עם בני משפחתו

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קברניט הטיסה (צילום: ללא קרדיט)

משרד החוץ של הודו עדכן הערב (חמישי) כי סאמית מאצ'צאר, הטייס שנפצע אמש בטיסת "פליי דובאי" בדרך לנתב"ג, הועבר מסעודיה לאיחוד האמירויות לצורך המשך טיפולו הרפואי - וכן נפגש שם עם בני משפחתו.

רגעים לאחר הנחיתה (זהירות, תמונות קשות)

"אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מצבו הבריאותי של סאמית, הטייס האמיץ מטיסת 'פליי דובאי' FZ1073. אחרי שקיבל טיפול ראשוני בבית החולים בטאבוק שבסעודיה, הוא הועבר כעת להמשך טיפול והחלמה באבו דאבי" נאמר.

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עוד צויין כי "שגריר הודו באיחוד האמירויות נפגש עם מאצ'צאר מוקדם יותר היום בבית החולים, ועדכן כי מצבו טוב והוא מתאושש. השגרירות באבו דאבי והקונסוליה בדובאי נמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות בכל הקשור לנושא".

בסיכום משרד החוץ ההודי אמר כי "אנו שוב מצדיעים לגבורתו של סאמית ולאומץ שלו, ומעריכים את התמיכה שהוא קיבל מרחבי העולם על פעולותיו הנועזות".

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