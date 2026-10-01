עופר כסיף בתגובה ראשונה להצעת בג״ץ

חבר הכנסת עופר כסיף הגיב הערב (חמישי) בחריפות לאחר הדיונים בבית המשפט העליון בסוגיית פסילת המועמדים והרשימות לקראת הבחירות לכנסת, והביע זעם על ההחלטה בעניינו של חברו סאמי אבו שחאדה.

"יצאתי עכשיו מבית המשפט העליון אחרי יום ארוך בנושא הפסילות. אני מאוד מאוכזב, וכעוס על ההחלטה לגבי חברי סאמי אבו שחאדה", כתב כסיף.

בבית המשפט העליון התקיימו במהלך היום דיונים בהרכב מורחב של תשעה שופטים בסוגיית הפסילות, לאחר החלטות ועדת הבחירות המרכזית בעניינם של אבו שחאדה, כסיף, רע"ם והרשימה המשותפת. במהלך הדיון בעניינו של אבו שחאדה הודיע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כי לאחר התייעצות בין השופטים קיים רוב לפסילתו, והוצע לו לשקול להסיר את מועמדותו.

כסיף המשיך ותקף את ההחלטה: "בעוד שיש בכנסת ויהיו בכנסת למרבה החרפה לא מעטים שקראו ממש ועדיין קוראים להשמדת עם, דווקא שוחר שלום ומי שבאמת באופן שיטתי מתנגד לאלימות הוא זה שנפסל".

בהמשך החריף חבר הכנסת את דבריו נגד מוסדות המדינה: "זה תקדים מאוד מסוכן, מצביע על פשיטת הרגל המוחלטת של כל המוסדות שנמצאים במדינת ישראל".

את דבריו חתם כסיף בהתייחסות לבחירות הקרובות: "נמשיך להיאבק למען תיקון החברה הישראלית, ונתחיל בסילוק הפשיסטים מהשלטון ב-27.10".