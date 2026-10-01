קנצלר גרמניה מזהיר: "נערכים למתקפות נרחבות מצד רוסיה"

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ( photocosmos1\שאטרסטוק )

אירופה בדרך למלחמה? קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הזהיר היום (חמישי) כי ארצו נערכת למתקפות נרחבות מצד רוסיה. בדבריו הבהיר כי גרמניה תגיב לכל תקיפה רוסית במהירות.

"האלימות והתוקפנות הרוסית מאתגרת את הסדרי השלום של אירופה. אנחנו נערכים למתקפות נרחבות, משולבות ומשמעותיות מצד רוסיה" אמר מרץ בהצהרה משותפת בפסגת נאט"ו. "בכל מקרה של מתקפה, נגיב באופן מהיר, חד ומדויק". במקביל, מזכיר ההגנה של נאט"ו, מארק רוטה, אמר למרץ כי "לא רק האוקראינים סובלים. כל רוסיה משלמת מחיר כבד מאוד עבור המלחמה שפוטין בחר לפתוח בה. מדי חודש, המשטר הרוסי שולח עשרות אלפי צעירים רוסים אל מותם לשווא. הוא נכשל בשדה הקרב, ולא יוכל להפחיד את אירופה".

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כזכור, בשבועות האחרונים נרשם חשש הגובר באירופה מפני התפשטות הלחימה מעבר לגבולות רוסיה ואוקראינה, כאשר בכירים ברחבי היבשת - ביניהם ראשי ממשלות פולין, צרפת, והולנד - הזהירו כי מוסקבה עלולה להחריף את צעדיה הצבאיים ולתקוף את מדינות נאט"ו שתמכו בקייב.

על פי הדיווחים, התרחישים שעליהם הזהירו הבכירים האירופיים כוללים תקיפות באמצעות רחפנים או טילים בשטח מדינות נאט"ו שתמכו באוקראינה. מקורות מודיעיניים מעריכים כי מוסקבה עשויה לבחון את תגובת המערב באמצעות פעולות פרובוקטיביות ממוקדות נגד תשתיות אנרגיה או מתקנים קריטיים אחרים.