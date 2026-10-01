רוחות, גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

( שאטרסטוק )

מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן יאפיין את יום שישי, לצד עלייה בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. בצפון הארץ ירד גשם מדי פעם וייתכנו סופות רעמים יחידות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי גם בדרום הארץ ובמזרחה, וקיים שם חשש קל לשיטפונות.

בשבת הקרובה יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, שיהיו ממוצעות לעונה במרבית האזורים.

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ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, ולא צפוי שינוי ניכר במידות החום.

ביום שני יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.