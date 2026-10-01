"תסתמי ושבי בשקט": התקרית שהרתיחה את רונה לי שמעון

רונה לי שמעון בסך הכול רצתה לחסוך לעצמה את כאב הראש של חיפוש חניה בתל אביב. הרקדנית והשחקנית החליטה להשאיר את הרכב בצד ולעלות על אוטובוס יחד עם בנה יונתן והעגלה - אלא שהנסיעה, שלדבריה הייתה אמורה להפוך את היום לקל יותר, הסתיימה בתקרית לא נעימה עם הנהג.

"אז החלטתי להקל על עצמי היום ולהתפנק באוטובוסים. ככה אני לא צריכה לחפש חניה והכול קל לי וכיף", שיתפה שמעון בחשבון האינסטגרם שלה. אלא שאז, לדבריה, היא עלתה על קו 82 בתל אביב והחוויה השתנתה לגמרי.

"כמעט עפנו עם העגלה"

שמעון טענה כי הנהג נסע במהירות ובצורה שסיכנה את הנוסעים: "עד שעליתי על האוטובוס הגאון הזה, מספר 82 בתל אביב, עם נהג שנוסע כאילו רודפים אחריו תוך סיכון מטורף של הנוסעים. כמעט עפנו עם העגלה".

לדבריה, כשהביעה את מחאתה בפני הנהג, היא קיבלה ממנו תגובה שלא ציפתה לשמוע: "ועוד הוא אמר לי: 'תסתמי ושבי בשקט'".

שמעון לא הסתפקה בשיתוף החוויה ופנתה ישירות לחברת דן: "אני מצפה למענה מיידי לביזיון הזה". מכיוון שלא הצליחה למצוא את החשבון הרשמי של החברה באינסטגרם, היא גם ביקשה מהעוקבים שלה לעזור לה ולאתר אותו.

הנסיעה עם בנה יונתן

ביולי 2025 הפכה שמעון לאמא ליונתן, אותו הביאה לעולם כאם יחידנית. מאז היא משתפת מדי פעם ברשתות החברתיות ברגעים מהחיים החדשים שלה כאמא - והפעם היה זה רגע הרבה פחות נעים.