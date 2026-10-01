"מזכיר להם מה נהוג": לפיד לועג לאוחנה עם פסוק מתהילים

לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה הזמין את ראש האופוזיציה יאיר לפיד לאירוע לימוד תורה לליל הושענה רבה, לפיד הגיב כעת (חמישי) כשציין כי לא יוכל להגיע - ולעג לאוחנה על ההזמנה המאוחרת, כששלח עקיצה עם פסוק מספר תהילים.

"יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שלח לי בשעה 13:42 וואטספ עם הזמנה לאירוע לימוד תורה בסוכה היום בערב" אמר לפיד. "שתי אפשרויות: 1. הם לא ידעו מראש שהלילה הוא ליל הושענא רבה ונדהמו לגלות את זה לפתע ביומן, 2. הם בכוונה שלחו את זה מאוחר כל כך כדי שלא אוכל להגיע והם יוכלו להגיד שלא הסכמתי לבוא לאירוע לימוד תורה".

לפיד סיים את דבריו בעקיצה: "בכל מקרה, היות ולא אוכל להגיע בהתראה קצרה כל כך, אני מזכיר להם שבליל הושענא רבה נהוג לקרוא בתהילים ומציע להם להתעמק הערב בפסוק 'ה' הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמיה' (תהילים קכ, ב)".