הסלמה בדרך? טראמפ שולח עוד נושאת מטוסים לאזור

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הורה על שליחת נושאת מטוסים נוספת לאזור, השלישית במספר שתיפרס במזרח התיכון מאז תחילת המלחמה. המהלך מגיע יחד עם שליחת כוחות נוספים והכנות חדשות ללחימה אפשרית בעתיד הקרוב.

על פי מספר דיווחים מסביבת הבית הלבן אל גורמי חדשות, הנשיא טראמפ הורה על שליחת נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון, השלישית במספר שמגיעה אל זירת הלחימה מאז תחיל המערכה מול איראן.

בנוסף לכך, הנשיא האמריקני הורה על שליחת מחלקה נוספת של לוחמי מארינס שתישלח אל האזור תחת פיקודו של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי המנהל את המזרח התיכון. מדובר בהרחבה משמעותית של סדרי הכוחות באזור, והחזרת כוח האש שמחזיקה בו ארצות הברית במרחב אל שיאי הלחימה בתחילת המערכה מול איראן.