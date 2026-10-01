סער במסר לטייס ההודי: "אסירי תודה על האומץ והגבורה"

שר החוץ גדעון סער ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

שר החוץ גדעון סער שלח היום (חמישי) מסר לטייס ההודי סאמית מאצ'צאר, אשר הותקף ונפצע אמש על ידי טייס המשנה העומאני בזמן טיסת "פליי דובאי" לישראל. בדבריו סער הודה לו על גבורתו ואיחל לו החלמה מהירה.

"קודם כל, אנחנו אסירי תודה על האומץ והגבורה של הקפטן. בכך שהצליח לפתוח את דלת תא הטייס אחרי שנדקר, הוא הציל את הטיסה ואת חיי הנוסעים" אמר סער בראיון לרשת הטלוויזיה ההודית NDTV. "הייתה גם גבורה נוספת של הנוסעים הישראלים, שהשתלטו על טייס המשנה שתקף את הקפטן. זו גבורה על גבי גבורה".

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"מבחינה סטטיסטית, זה היה כמעט בלתי אפשרי לצאת ממצב קשה כזה" הוסיף. "אבל סמית והאזרחים הישראלים האמיצים הצילו את הטיסה והנוסעים".

בסיכום דבריו סער פנה לסמית ושלח לו מסר אישי: "אני מאחל לך החלמה מהירה ומלאה. אנחנו מקווים שמצבו הרפואי יתייצב בקרוב".